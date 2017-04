Eine Verkehrskontrolle in Magdeburg wurde einem Mann zum Verhängnis. Denn gegen ihn lagen bereits drei Haftbefehle vor. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa

Bei einer Verkehrskontrolle in Magdeburg schnappte die Polizei einen Mann, gegen den bereits drei Haftbefehle vorlagen.

Magdeburg l Die Polizei hat am Dienstag per Zufall in Magdeburg einen Mann geschnappt, gegen den drei Haftbefehle vorlagen. Der Gesuchte ging der Polizei bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle ins Netz.

Gegen 0.45 Uhr hatte eine Polizeistreife in der Olvenstedter Straße eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Der 43-jährige Fahrer eines Mercedes nahm dies zum Anlass, um plötzlich und für die Beamten völlig unerwartet zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann geschnappt werden. Bei der Überprüfung der Personalien, des Fahrzeuges und des Innenraumes kamen diverse strafrechtliche relevante Erkenntnisse zum Vorschein, so die Polizei.

Kennzeichen gestohlen

Gegen den Magdeburger selbst gab es drei offene Haftbefehle. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, den Pkw führte er unter der Einwirkung von Drogen und eine geringe Menge von Betäubungsmittel konnte im Fahrzeug sichergestellt werden. Im Fahrzeuginnenraum konnte die Polizei gestohlene Kennzeichen auffinden. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen standen ebenfalls zur Fahndung. Auérdem war der Betrieb des Fahrzeuges untersagt, da es stillgelegt worden war. Der Mann befindet sich aktuell im Gefängnis, um die Strafe der offenen Haftbefehle abzuleisten.