Zur 6. Siegerin bei der Wahl zum "Magdeburger des Jahres 2016" wählten die Leser der Volksstimme Petra Isenhuth.

Kopfschmerzen? Nehme ich mal eben eine Tablette! Bluthochdruck? Hole ich mir fix mein Medikament aus der Apotheke. Verspannter Muskel? Meine Lieblingssalbe wird schon helfen …

Was für uns selbstverständlich ist, davon können kranke oder verletzte Menschen in den ärmsten Ländern der Welt nur träumen. Ärzte und Medikamente, die da (!) sind, wenn es einem schlecht geht. Wenn alles andere plötzlich unwichtig wird, weil es um das Wichtigste überhaupt geht – unsere Gesundheit! Unser Überleben!

Einsatz in Elendsgebieten

Ich habe Tagebucheinträge von Petra Isenhuth auf der Homepage von „Apotheker ohne Grenzen“ gelesen, die die Magdeburgerin während ihres Aufenthaltes auf den Philippinen schrieb. Hier wütete 2013 der Taifun Haiyan. Er stürzte den Inselstaat in Chaos und Zerstörung. Petra Isenhuth war als Mitglied des Vereins „Apotheker ohne Grenzen“ nach der Katastrophe das erste Mal vor Ort. Im Sommer 2016 noch einmal für drei Monate - auf der Insel Mindanao. Sie schildert ihre Erlebnisse von Einsätzen in den Elendsgebieten. Die Menschen dort leiden an Hautinfektionen, die durch die schwierigen hygienischen Verhältnisse und das feuchtwarme Klima begünstigt werden, oder an Tuberkulose.

Petra Isenhuth schreibt in dem Blog: „Mir fällt ein Kleinkind auf, welches sich in den vergangenen zwei Stunden auf dem Schoß der Mutter nicht bewegt hat. Die Mutter sieht meinen Blick und spricht mich an. Ihr Baby sei krank, für Medikamente hätte sie kein Geld. Ich berühre den kleinen Körper, er ist glühend heiß. Wie ich es von den Ärzten gelernt habe, zähle ich die Atemzüge des Kindes pro Minute. Viel zu hoch! … Wir entscheiden, die Mutter mit insgesamt drei Kindern mit nach Cagayan de Oro zu nehmen. Mein Verdacht auf eine Lungenentzündung bestätigt sich, das 10 Monate alte Baby hat 40°C Fieber. Es bekommt Paracetamolsaft und ein Antibiotikum aus der Apotheke ...“

Apothekerin ist froh über Einsatz

Am nächsten Morgen besucht Petra Isenhuth ihre Patientin. Der kleinen Sweet Myra geht es schon viel besser! Und Petra Isenhuth schreibt jetzt in das öffentliche Tagebuch: „Ich bin froh, dass ich mich für diesen Einsatz entschieden habe.“

Petra Isenhuth leitet in Cagayan de Oro die Zentralapotheke und begleitet die rollenden Ambulanzen ins Hinterland. Die gemeinsame Arbeit der Helfer sei wichtig für so viele Menschen, betont Petra Isenhuth. „Mir gibt das ein ungemein gutes Gefühl“, so sagt sie.

Unterstützung für Hilfsorganisation

Es ist genau dieses Gefühl, es sind diese Bilder, auch die dankbaren Gesichter, die die 55-Jährige antreiben zu helfen. Die gebürtige Elbestädterin und Mutter von vier Kindern leitet seit 25 Jahren die Ostapotheke an der Berliner Chaussee. Seit 2008 unterstützt sie die weltweit tätige Hilfsorganisation „Apotheker ohne Grenzen“.

Seit 2013, ihrem ersten Einsatz auf den Philippinen, ist sie selbst in Katastrophengebieten ehrenamtlich tätig. 2014 hilft Petra Isenhuth auf dem Balkan nach einer schlimmen Flut. Und selbst, als das lebensgefährliche Ebola-Virus in Westafrika tobt, scheut Petra Isenhuth das Risiko nicht und reist 2015 für fünf Wochen nach Liberia, um dort die Kranken mit Medikamenten zu versorgen.

Unterstützung fürs Regenbogenhaus

Auch zu Hause engagiert sich Petra Isenhuth. Seit Jahren unterstützt sie das Regenbogenhaus Magdeburg, etwa das Projekt zur Entmedikamentisierung von Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Behinderung.

Sie klärt auf, hilft mit Spendensammlungen. Das Team des Regenbogenhauses ist dankbar dafür. So wie gewiss viele Menschen, denen Petra Isenhuth schon helfen konnte. In Krisenländern der Welt und hier - in Magdeburg.

Regelmäßig an Wahl beteiligt

Diese starke Frau weiß, was es heißt, sich freiwillig zu engagieren. Regelmäßig hat sie sich deshalb auch an der Wahl zum Magdeburger des Jahres beteiligt. Hat ihr Kreuz gemacht - und nicht damit gerechnet, selbst einmal auf der Kandidatenliste zu landen.

Doch Sie sind es, liebe Frau Isenhuth! Und das ist gut so. Sie haben es sich verdient!

Extra aus Österreich von einer Weiterbildungsveranstaltung heute Abend zu uns angereist – Petra Isenhuth! Herzlichen Glückwunsch!

