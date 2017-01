Die Volksstimme-Leser wählten die Tierpflegerin Julia Forst zur 5. Siegerin bei der Wahl zum "Magdeburger des Jahres 2016".

Ein Leben im Ausnahmezustand, das klingt im ersten Augenblick immer etwas nach Katastrophe. Aber ein Ausnahmezustand kann durchaus richtig Spaß machen, auch wenn er anstrengend ist. So wie das vergangene Frühjahr und der Sommer von Julia Forst. Ohne große innerliche Vorbereitungszeit wurde sie im Grunde von einer Minute auf die nächste Mama – und das gleich von Zwillingen. Hört sich dramatisch an, war es auch.

Im März werden im Zoo zwei Weiße Löwenbabys geboren. Die Überraschung war groß, denn niemand hatte damit gerechnet, dass der Löwen-Kater und die Löwen-Katze eine fruchtbare Liaison miteinander hatten. Das Ergebnis ist ein Zwillingspärchen.

Löwenbabys mit Hand aufgezogen

Erst ist alles so wie es sein soll, die Löwin nimmt ihre Babys an. Aber nach einer Woche stellt sich heraus, dass die beiden Katzenkinder zu mager sind und auch ihre Körpertemperatur viel zu niedrig ist. Die Versorgung klappt also nicht. Zootierarzt und Pfleger müssen eine Entscheidung treffen: Entweder der Natur ihren Lauf lassen, was wohl das Ende der Katzenbabys bedeutet hätte, oder eingreifen. Man entscheidet sich für das Eingreifen, was Handaufzucht der Löwenbabys bedeutet.

Juli Forst sagt sofort zu, als sie gefragt wird und übernimmt den Job. Und der Ausnahmezustand beginnt. Ihren eigenen Hund kann sie bei einer Freundin in Pflege geben, denn die Löwen-Kinder benötigen ab sofort vollen Einsatz: alle zwei Stunden mit der Flasche füttern, dann Verdauungs-Bauchkraulen. Erst schlafen die Kätzchen noch viel und gedeihen gut. Dann werden sie langsam flügge und wollen natürlich bespaßt werden. Julia Forst macht ihre Wohnung löwenkinder-gerecht, dass heißt, alles, was ihr lieb und teuer ist, muss außer Reichweite der Katzentatzen platziert werden.

Tagsüber kommen Löwen in den Zoo

Tagsüber nimmt sie die Zwillinge mit ins Zoogehege und muss sich natürlich auch dort immer um sie kümmern.

Schnell werden die Weißen Löwenbabys und ihre Mama zu den Lieblingen der Zoobesucher und zu kleinen Medienstars. Fernseh- und Radioteams geben sich die Klinke in die Hand und das Trio wird sogar ins Studio von Stern-TV eingeladen.

Stundenlanges öffentliches Spielen

Auch das gehört mit zum Ausnahmezustand – stundenlanges öffentliches Spielen mit den Löwenkindern, immer unter den Augen zahlreicher Besucher.

Aber irgendwann ist der Rummel dann wieder vorbei und die Löwen-Zwillinge gewöhnen sich daran, immer länger ohne Julia Forst auszukommen. Sie haben sich selbst, lernen voneinander und lernen, sich auf ihre Instinkte zu verlassen.

Tierpflegerin aus Leidenschaft

Für die engagierte Tierpflegerin aus Leidenschaft geht ein spannendes und aufregendes, aber auch anstrengendes halbes Jahr zu Ende.

Sie hat nicht nur zwei wirklich hübschen Löwenkindern ins Leben geholfen, sondern war bundesweit auch eines der positiven Gesichter Magdeburgs im Jahr 2016.

