In einem Auto am Domplatz haben Mitarbeiter der Stadt einen gefälschten Parkschein entdeckt. Dieser hier ist allerdings echt. Symbolfoto: C. Bendigs

Nach mehreren Fällen im Vorjahr hat das Ordnungsamt Magdeburg erneut einen falschen Parkschein hinter einer Windschutzscheibe gefunden.

Magdeburg (cb) l Die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Magdeburger Ordnungsamtes haben am Mittwoch erneut einen gefälschten Parkschein in einem Auto in Magdeburg am Domplatz entdeckt. Das Auto, in dem das Dokument lag, wurde vom Domplatz abgeschleppt, teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere gefälschte Parkscheine in Magdeburg gefunden worden.

Laut Ordnungsamt war in dem jüngsten Fall aus zwei originalen Parkscheinen ein neuer Beleg gebastelt worden. Dazu verwendete der Täter offenbar eine Schere und Klebstoff. Als der Fahrzeugbesitzer sein Auto vom Verwahrgelände abholen wollte, wurde es geöffnet und der gefälschte Schein sichergestellt. Neben den Abschleppkosten und der Verwarnung wegen Parkens ohne Parkschein muss der Betroffene nun noch mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Bis zu fünf Jahre Haft

Bereits im November 2016 hatte das Ordnungsamt in der Magdeburger Innenstadt sieben gefälschte Parkscheine festgestellt. Sie befanden sich in drei verschiedenen Fahrzeugen, die aus Magdeburg, dem Bördekreis und dem Salzlandkreis stammten. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung erstattet. Für Urkundenfälschung können Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren verhängt werden.

Im Fall der im November entdeckten gefälschten Parkscheine dauerten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch, teilte Michael Reif als Mitarbeiter der Stadtverwaltung gestern auf Nachfrage mit. Die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung werden speziell geschult, um gefälschte Parkscheine identifizieren zu können.