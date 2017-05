Ein Schwarzfahrer schlägt und tritt einen Zugbegleiter in Magdeburg gegen den Kopf. Die Fahndung läuft.

Magdeburg l Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 17.40 Uhr in einer Regionalbahn in Höhe des Bahnhofs Magdeburg-Neustadt. Ein 55-jähriger Zugbegleiter wollte den Fahrschein eines bislang unbekannten Mannes kontrollieren. Statt dem nachzukommen, schlug dieser den Zugbegleiter mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Als das Opfer dabei zu Boden ging, trat der Täter auch noch wiederholt gegen dessen Kopf. Mitreisende versuchten den Schläger vergeblich festzuhalten. Er flüchtete aus dem Zug über die Gleise in Richtung Wohngebiet.

Die hinzugerufene Bundespolizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch bislang ergebnislos verlief. Der Zugbegleiter musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Bundespolizei laufen auf Hochtouren. So wurden die Reisenden im Zug befragt und die Videobänder aus dem betroffenen Zug sichergestellt. Diese werden nun ausgewertet, um den Täter zu identifizieren. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen der Schwarzfahrt und einer gefährlicher Körperverletzung.