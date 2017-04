Kinder der Kita „Traumzauberbaum“ und zahlreiche Helfer pflanzten am Freitag im Biederitzer Busch 250 kleine Eichen anlässlich des Tages des Baumes. Foto: Uli Lücke

Bei einer Aktion im Revier Elbaue im Biederitzer Busch in Magdeburg wurden 250 Stieleichen zum Tag des Baumes gepflanzt.

Magdeburg l In Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Sachsen-Anhalt (SDW) und dem Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt (LFB) lud die Volksbank am Freitag zu einer Pflanzaktion in den Biederitzer Busch ein. Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens im Jahr 2016 hat die Volksbank für jedes neue Mitglied der Genossenschaft einen Baum gespendet.

Kinder der Magdeburger Kita „Traumzauberbaum“ brachten gemeinsam mit vielen Ehrengästen und Bürgern die kleinen Eichensprösslinge in den Boden. Unter den Gästen waren der Landesvorsitzende der SDW, Guido Heuer, Bernhard Daldrup und Tobias Krull als Landtagsabgeordnete, der Generalbevollmächtigte der Volksbank Magdeburg Ulrich Schmidt, Victoria Große vom Landesforstbetrieb, Lutz Meyer vom Landeszentrum Wald und viele mehr.

Bedenken wegen Eichenprozessionsspinner

Bedenken bezüglich der Baumart, die gerade bei den Raupen des Eichenprozessionsspinners sehr beliebt ist, hat man nicht, erklärte Robert Klose vom SDW auf Nachfrage der Volksstimme. Die rasante Ausbreitung des Schädlings sorgt im Norden Sachsen-Anhalts für Aufregung. Mehrere Kommunen drohten sogar, den touristisch wichtigen Radweg entlang der Elbe zu sperren, weil sie sich im Kampf gegen die Raupen von der Landesregierung allein gelassen fühlten.

Der Prozessionsspinner stell zwar generell ein ernstzunehmendes Problem dar, erklärt Robert Klose. Allerdings sei der vollständige Ausschluss von einzelnen Baumarten keine Option. „Dem massiven Befall kann dauerhaft nur durch eine entsprechende waldbauliche Entwicklung entgegengewirkt werden“, so Klose.

Vervorragende Standortbedingungen

Die entstehende Eichenkultur wird sich langfristig zu einem Mischbestand entwickeln und so auch weniger anfällig sein. Die Stieleiche wurde aufgrund des Standortes für die vorgesehene Pflanzung ausgewählt. „Da es sich bei der Stieleiche um einen typischen Vertreter der Hartholzaue handelt, findet diese Baumart in den Bereichen des Biederitzer Busches hervorragende Standortbedingungen vor“, erklärt Klose.