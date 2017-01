Wegen eines Unfalls am Alten Markt in Magdeburg wurden die Straßenbahnen umgeleitet. Foto: Laura Kaczmarek

Wegen eines Unfalls ist die Straßenbahn in Magdeburg Richtung Norden kurzzeitig umgeleitet worden.

Magdeburg l Die Straßenbahnen in Magdeburg sind am Montagvormittag für etwa 30 Minuten ab Allee-Center Richtung Norden über den Strombrückenzug und den Nordbrückenzug umgeleitet worden. Grund war ein Unfall am Alten Markt.

Ein Straßenbahnfahrer musste wegen einer Fußgängerin voll bremsen. Dabei wurden nach ersten Informationen sechs Fahrgäste leicht verletzt, darunter zwei Kinder.