Bereits zum zweiten Mal hat sich ein Mann aus Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Magdeburg l Ein 33-jähriger Magdeburger hat am Sonntagvormittag versucht, sich mit einem Mofa einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bereits am Sonnabendmorgen war er vor der Polizei geflohen. In beiden Fällen war er berauscht unterwegs.

Polizisten forderten den Mann am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße auf, sein Kleinkraftrad zu stoppen. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil das Versicherungskennzeichen bereits 2010 abgelaufen war.

Der 33-Jährige missachtete die Aufforderung und versuchte zu flüchten. Dabei gefährdete er bei riskanten Überholmanövern mehrfach andere Verkehrsteilnehmer.

Im Bereich des Quittenweges führte er eine Vollbremsung unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug durch und wollte abbiegen. Der Beamte im Streifenwagen bremste ebenfalls sofort, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Mofa nicht verhindern. Der Mann stürzte. Dabei verletzte er sich leicht an den Beinen.

Ein Drogentest fiel positiv aus. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Bereits am Sonnabendmorgen flüchtete der Mann in einem VW Golf im Bördekreis durch mehrere Orte vor der Polizei. Während der Flucht fuhr er teilweise bis zu 180 km/h schnell. In Rogätz rammte er beim Wenden einen Streifenwagen und einen Zaun, doch er fuhr weiter. Später wurde der Wagen in Wolmirstedt entdeckt, die Beamten ermittelten den Fahrzeugführer. Der Mann hatte vor dieser Tat ebenfalls Amphetamine eingenommen.