Zwei Männer sind in Magdeburg bei einem Kellereinbruch von einem Zeugen überrascht worden. Ein Mann konnte gefasst werden.

Magdeburg l Es war Montagmorgen gegen 1.30 Uhr als zwei unbekannte Männer in einem Magdeburger Mehrfamilienhaus in der Straße Am Weinhof versuchten, in einen Keller einzubrechen. Ein Zeuge überraschte die beiden Täter.

Der 37-jährige Zeuge überwältigte einen der Männer im Innenhof. Dabei wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

Der zweite Mann konnte unerkannt flüchten. In dem Innenhof stellten die Polizeibeamten ein gestohlenes Fahrrad und einen Rucksack sicher.