Ein Magdeburger Gewerbe- und Wohnkomplex sollte zwangsversteigert werden. Doch mittlerweile hat Rewe das Objekt erworben.

Magdeburg l Bereits seit 2013 befand sich das Stadtteilzentrum zwischen Großer Diesdorfer Straße und Spielhagenstraße in der Zwangsverwaltung. Ein Magdeburger Anwalt hatte im Auftrag der Norddeutschen Landesbank, Gläubigerin des eigentlichen Eigentümers, die Pflichten einer Hausverwaltung wahrgenommen. Nun sollte der gesamte Komplex mit 18 Wohnungen und 23 Gewerbeeinheiten zwangsweise unter den Hammer kommen. Der Verkehrswert wurde auf 10,7 Millionen Euro geschätzt.

Dazu wird es nun aber nicht mehr kommen. Der für den 25. April 2017 angesetzte Termin für die Versteigerung wurde abgesagt, weil es mittlerweile einen neuen Eigentümer gibt. Wie viel dieser bezahlt hat, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass einer der Mieter das Areal gekauft hat.

Kaum Leerstand trotz drohender Versteigerung

Wie Pressesprecher Raimund Esser aus der Kölner Unternehmenszentrale auf Volksstimme-Anfrage bestätigt, hat die Rewe-Markt-GmbH das Einkaufszentrum erworben. Er erklärt außerdem weiter: „Wir übernehmen selbstverständlich alle Bestandsmietverhältnisse und führen sie im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen fort.“ Laut Exposé ist der Leerstand trotz der Zwangsversteigerung gering.

Zu möglichen weiteren Plänen für das Objekt will sich der Rewe-Sprecher nicht weiter äußern. Nur so viel verrät er: „Wir beschäftigen uns mit der weiteren Entwicklung und Zukunftssicherung des Rewe-Marktes und der Immobilie insgesamt.“ Mehr gebe es aktuell nicht zu sagen, so Raimund Esser

In dem 1997/98 in zwei Abschnitten erbauten Komplex befindet sich neben dem Rewe-Markt unter anderem ein Drogeriemarkt, eine Sparkassenfiliale und Arztpraxen. Die Gesamtmieteinnahmen werden mit monatlich circa 75.000 Euro angegeben. Die Nutzfläche für Wohnen und Gewerbe liegt bei gut 8500 Quadratmeter. 200 Pkw-Stellplätze gehören außerdem zum Areal.