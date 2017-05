Die Vorbereitungen für die Ausstellung über den Radsportverein Osterweddingen in der Kreissparkasse Oschersleben laufen vollen Touren.

Oschersleben (spt) l Das ließen die Kreissparklasse und der Sportverein in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlauten. Unter dem Motto „Von der kleinen Friedensfahrt bis zum Weltmeister-Titel“ wird die Schau am Montag, 15. Mai, in der Bodestadt eröffnet. Im Mittelpunkt stehen Fotos über den RSV und seine sportlichen Erfolge. Die Ausstellung wird um 14 Uhr eröffnet und soll nach zwei Wochen auch in der Kreissparkasse in Wanzleben zu sehen sein. Der RSV brachte viele erfolgreiche Radsportler hervor, zuletzt die mehrfache Junioren-Weltmeisterin und Deutsche Meisterin im Teamsprint, Pauline Grabosch, die seit 2016 in Erfurt trainiert.