Zum dritten Mal in Folge hat die Goethe-Grundschule in Oschersleben das Zertifikat "Gesunde Schule" errungen.

Oschersleben l „Kluge Kinder essen richtig, richtig essen ist nicht schwer...“, heißt es im „hauseigenen“ Lied der Goethe-Grundschule. Und dieses Lied singen die 106 Grundschüler nicht einfach so daher. Sie treten täglich den Beweis einer gesunden Schule an.

Und ihre Mühen haben sich nicht nur darin gelohnt, dass ihnen erneut die Rezertifizierung zur „Gesunden Schule“ gelungen ist. Gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise sei Schülern und Lehrern mehr und mehr „in Fleisch und Blut übergegangen“, bestimme inzwischen den Schulalltag.

Einrichtung hat 106 Schüler

Seit 2010 ist die Goethe-Grundschule in Oschersleben eine zertifizierte „Gesunde Schule“. Die begehrte Auszeichnung, die immer nur drei Jahre gültig ist und danach verteidigt werden muss, wurde der Oschersleber Grundschule am vergangenen Freitag zum inzwischen dritten Mal in Form einer Urkunde von Ulrich Schwabe von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt verliehen.

Bilder Bewegung wird in den Unterricht, egal in welchem Fach, fest eingebunden und wird auch in den Pausen groß geschrieben. Foto: Yvonne Heyer



Ulrich Schwabe überreicht den Ernährungs- und Bewegungsberatern der einzelnen Klassenstufen die Zertifikate. Das Amt ist bei den Schülern beliebt und...



Die Auszeichnungen nahmen Schulleiterin Petra Buchholz und Bettina Tusche entgegen. An diesem Tag wurden auch die Ernährungs- und Bewergungsberater der verschiedenen Klassenstufen geehrt und erhielten neue Zertifikate.

Erstauszeichnung im Jahr 2010

Diese Schüler achten in ihren Klassen auf Gesundes in den Brotbüchsen und auf ausreichend Bewegung bei ihren Mitschülern. Und die Bewegungs- und Ernährungberater gibt es an keiner anderen Schule“, berichtete Ulrich Schwabe den Schülern und Lehrern in Oschersleben.

Das Agieren der Goethe-Grundschule in diesem Punkt hat sich inzwischen herum gesprochen und findet bereits Nachahmer.

Vor allem unter der Regie der Pädagogischen Mitarbeiterin Bettina Tusche wurde das Konzept „Gesunde Schule“ an der Goethe-Schule seit 2010 immer weiter entwickelt, gibt es immer wieder neue Ideen, dass sich die Kinder gesünder ernähren und mit Hilfe der „Ernährungsberater“ selbst darauf achten, was ihnen die Eltern in die Brotdose packen, oder sich mit Hilfe der „Fitnesstrainer“ mehr bewegen, die Bewegungsangebote in den Pausen annehmen.

Konzept wird immer weiterentwickelt

Während der Auszeichnungesveranstaltung zeigten die Grundschüler mit ihren Programm, dass sie eine gesunde Lebensweise auch in Liedern und Gedichten verinnerlicht haben, wie im Gedicht „Die Ernährungspyramide“.

An der Goethe-Grundschule gibt es im Übrigen einen „bewegten Unterricht“. Bewegung ist zum festen Bestandteil des Unterrichts geworden, egal in welchem Fach. Doch auch Entspannungsübungen werden mit der sogenannten Körperschule in das Unterrichtsgeschehen eingebunden.

Um die Bewegungsangebote in den Pausen nicht zu vergessen. Das weitläufige Areal rund um Schule und Hort sowie im Goethepark bietet viele Möglichkeiten. Regelmäßig werden gesunde Frühstücksbüfetts organisiert.

Schüler engagieren sich als Berater

Von deutschlandweit bislang 187 zertifizierten „Gesunden Schulen“ (davon 70 in Sachsen-Anhalt) hat etwa die Hälfte bereits einmal die Rezertifizierung absolviert.

Die Goethe-Grundschule in Oschersleben aber gehört zu jenen gut zwei Dutzend Schulen, die das Auditierungsverfahren schon zum dritten Mal in Angriff nahmen und durch eine Selbsteinschätzung sowie bei einer Fremdbewertung durch ausgebildete Auditoren nachwiesen, dass sie des „gesunden“ Gütesiegels auch weiterhin würdig sind.

Das Audit „Gesunde Schule“ wurde von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt in enger Zusammenarbeit mit Schulpraktikern des Landes auch mit dem Ziel entwickelt, Ernährungs- und Bewegungsdefizite bei Schülern abzubauen, Eltern und Lehrer zu sensiblilieren.