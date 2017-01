Die Kinderfeuerwehr „Bodelöschis“ sind aus Oschersleben nicht wegzudenken. 21 Kinder trainieren, um bei der Feuerwehr zu arbeiten.

Oschersleben l Die Kinderfeuerwehr „Bodelöschis“ ist vor etwa einem Jahr mit 20 Kindern zwischen sechs und zehn Jahren gegründet worden. „Es gab viele Anfragen von Sieben- und Achtjährigen aber sie waren zu jung für die Jugendfeuerwehr“, sagt Andreas Ehrhardt, Presseprecher der Feuerwehr in Oschersleben. Die Jugendfeuerwehren der Ortsvereine nehmen erst Kinder ab zehn Jahren auf. Also gründete die Feuerwehr eine zentrale Kindergruppe in Oschersleben, zu der Kinder aus der Kernstadt aber auch aus den Ortsteilen kommen.

Im vergangenen Jahr trafen sich die „Bodelöschis“ einmal im Monat für zwei Stunden in der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Schermcker Winkel. Seit diesem Jahr alle zwei Wochen sonnabends für eineinhalb Stunden. Die Kinder- und Jugendfeuerwehrwartin Manon Kluge aus Neindorf und drei weitere ehrenamtliche Betreuer kümmern sich um die Kinder. Sie lernen nicht nur alles über die Feuerwehrtechnik oder wie sie schnell Erste Hilfe leisten, sondern unternehmen auch gemeinsam Ausflüge ins Puppentheater nach Magdeburg, veranstalten Zeltlager, basteln gemeinsam oder fahren baden.

Die Mädchen und Jungs haben ihre eigene Uniform - wie es sich gehört. Andreas Erhardt, Pressesprecher der Feuerwehr, findet, dass die Kinder bei den Treffen aufblühen. Das liegt an den Freundschaften, die sich entwickelt haben und weil sie sich für die Feuerwehr interessieren. „Die Kids haben keine Angst vorm Feuer. Sie gehen bei einem Lagerfeuer sogar ganz dicht heran, um ihre Marshmallows zu braten“, so Andreas Erhardt.

Bilder Die „Bodelöschis“ bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Foto: A. Ehrhardt



Um bei der Feuerwehr mitzumischen, dürfe man kein Eigenbrödler sein, so der Pressesprecher. „Es geht um das Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Ehrhardt sagt, dass es denkbar ist, dass jede Ortsfeuerwehr mal ihre eigene Kinderfeuerwehr hat.

Mit dem zehnten Lebensjahr wechseln die Kinder in die jeweiligen Ortsgruppen der Jugendfeuerwehr. Andreas Erhardt hat erlebt, dass sie mit 16 Jahren oft einen Umbruch durchmachen. „Dann beginnen sie ihre Lehre, haben eine Freundin und keine Zeit mehr für die Feuerwehr.“ Gut ausgebildete Feuerwehrleute seien dann mit 16 Jahren einfach weg.

Die Feuerwehren von Oschersleben haben insgesamt 250 Einsatzkräfte. „Im Schnitt kommen die zwölf Ortsfeuerwehren auf 195 Einsätze pro Jahr“, sagt Andreas Ehrhardt. Bis die „Bodelöschis“ Brände löschen können, dauert es allerdings noch ein wenig. Erst mit 18 Jahren dürfen sie zu Einsätzen fahren.