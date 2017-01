Seit Donnerstagmorgen besteht für 5600 Haushalte und Unternehmen in Oschersleben die Möglichkeit, schneller im Internet unterwegs zu sein.

Oschersleben l Das Buddeln der Tiefbaufirmen in den vergangenen Monaten in den Straßen der Kernstadt und beispielsweise auch in Emmeringen dürfte den Bürgern nicht verborgen geblieben sein. Inzwischen sind diese Arbeiten abgeschlossen. Verlegt wurden 22 Kilometer Glasfaserkabel und 40 neue Knotenpunkte wurden aufgebaut.

Damit könne die Telekom fast 5600 Haushalte und Unternehmen mit schnellem Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) versorgen.

„Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s“, berichtet Andreas Meyer, Regio-Manager der Telekom Deutschland im Landkreis Börde. „Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Stadt Oschersleben.“

Netzausbau von hoher Bedeutung

So sieht es auch Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos). „Der Netzausbau ist von hoher Bedeutung, um hier nicht den Anschluss zu verlieren“, meint Benjamin Kanngießer „Damit wird das Leben und Arbeiten in unserer Stadt noch attraktiver. Wir danken der Telekom für die gute Zusammenarbeit“, sagte er am Donnerstagmorgen bei der offiziellen Inbetriebnahme eines der 40 Knotenpunkte in der Magdeburger Straße. Benjamin Kanngießer betont zudem die Bedeutung des schnellen Internets für die heimische Wirtschaft. Vor allem unter diesem Aspekt engagiere sich die Stadt für den weiteren Breitbandausbau in allen Ortsteilen. Derzeit laufe das Konzessionsverfahren.

In einem Interview mit der Volksstimme zu Beginn des neuen Jahres hatte das Stadtoberhaupt erklärt: „Nicht nur für Wirtschaftsunternehmen, auch für unsere Einwohner – jung wie alt – bekommt der stabile schnelle Zugang zum Internet einen immer höheren Stellenwert. Daher ist der Breitbandausbau für 2017 eines der wichtigsten Themen, das sozusagen als Chefsache bearbeitet wird.“