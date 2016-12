Die Polizei in Oschersleben ist auf der Suche nach einem Fahrzeugführer wegen Unfallflucht.

Oschersleben l Die Polizei in Oschersleben ist auf der Suche nach einem Fahrzeugführer wegen Unfallflucht. Demnach habe am 26. Dezember ein Mann mit seinem Pkw Ford Fiesta die Bundesstraße 246 von Oschersleben in Richtung Wanzleben befahren, als ein entgegenkommendes Fahrzeug überholte und den Fiesta-Fahrer nicht beachtete. „Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Fordfahrer nach rechts aus, streifte einen Leitpfosten, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und kam hier zum Stillstand“, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand an dem Unfallfahrzeug ein erheblicher Sachschaden. Nun suchen die Ermittler Fahrer oder Beteiligte, die das Unfallgeschehen beobachteten beziehungsweise selbst von dem Unfallverursacher überholt worden sind. Hinweise nimmt die Kripo in Oschersleben oder Haldensleben entgegen.