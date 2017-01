Die Abgasfahne des Glaswerkes Osterweddingen führt bei Einwohnern zu Besorgnis. Das Werk beschwichtigt: Es sei nur Wasserdampf.

Osterweddingen l Seit Wochen steht über dem Werk von f|glass im Gewerbepark Sülzetal in Osterweddingen eine hohe Abgasfahne. Einwohner der Einheitsgemeinde haben sich an die Gemeindeverwaltung im Osterweddinger Rathaus gewendet und ihre Besorgnis darüber geäußert. Fred Fedder, Leiter des Büros von Bürgermeister Jörg Methner und Wirtschaftsförderer der Gemeinde, fragte bei f|glass nach und wollte wissen, was es mit dieser Abgasfahne auf sich hat.

„Die Auffälligkeit der Abgasfahne ist im Wesentlichen durch Wasserdampf begründet“, antwortete Thomas Belgardt, Geschäftsführer von f|glass in Osterweddingen, auf die Anfrage aus dem Rathaus der Einheitsgemeinde. Die Abgaswerte aus dem Werk in Osterweddingen würden permanent überwacht und die Messwerte täglich durch entsprechende Messgeräte, auf die das Landesverwaltungsamt in Halle online Zugriff habe, übermittelt werden. Diese Messgeräte würden periodisch von akkreditierten und unabhängigen Unternehmen überprüft werden, was zum letzten Mal im Dezember 2016 erfolgt sei.

Neue Katalysatorsteine sind bestellt

Wie f|glass-Geschäftsführer Thomas Belgardt der Gemeindeverwaltung weiter mitteilte, habe die deutliche Sichtbarkeit der Abgasfahne diese Gründe: „Die Abgasreinigungsanlage benötigt zur Reinigung des verbrannten Erdgases Ammoniakwasser, welches mit Luftsauerstoff reagiert und Wasser als Wasserdampf und Co2 in die Umgebungsluft abgibt. Ebenfalls sind im Kamin Katalysatoren verbaut. Naturgemäß nimmt die Effizienz der eingebauten Katalysatoren ab. Aufgrund des normalen technischen Alters unserer Anlage erhöhten wir seit Herbst 2016 das notwendige Ammoniak-Wassergemisch, um die vorgegebenen Grenzwerte weiterhin einzuhalten“.

Bilder Thomas Belgardt, Geschäftsführer von f|glass. Archivfoto: Mathias Müller



Wie Thomas Belgardt weiter der Gemeindeverwaltung weiter mitteilte, habe f|glass vorzeitig Katalysatorsteine bestellt, um die sichtbare Wasserdampfmenge „wieder auf das bekannte, weiterhin ungefährliche Maß reduzieren zu können“. Diese neuen Katalysatorsteine sollen zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres im Osterweddinger Werk eingebaut werden.

Belgardt lädt alle interessierten Einwohner des Sülzetals ein, das Werk von f|glass in Osterweddingen zu besuchen, um sich „an unseren Anlagen von der Unbedenklichkeit zu überzeugen“. Auch könne Einblick in die Aufzeichnungen des Glaswerkes genommen werden.