Ein besonderer Höhepunkt in der Ausleber Kindertagesstätte "Schloss Trautenburg" ist jedes Jahr das beliebte Schlosssportfest.

Ausleben l Bevor die Tanzmäuse mit ihrem beliebten Darbietungen das Sportfest eröffneten und für die entsprechende Erwärmung sorgten, begrüßte die Leiterin der Kindertagesstätte (Kita), Kerstin Busse, alle Anwesenden. Sie und ihr Team freuten sich sichtlich über die Besucher.

„Allein können wir das nicht schaffen, darum haben wir uns Hilfe geholt. Uns unterstützen die Fördervereine der Kita und der freiwilligen Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und Sven Pasemann. Alle sorgen dafür, dass auch in diesem Jahr das Fest ein echter sportlicher Magnet im Ort ist“, erklärte die Leiterin.

Viele Unterstützer

Danach absolvierten die Teilnehmer die Anmeldung und bekamen ihre Laufkarten. An fünf sportlichen Stationen waren Geschick, Ausdauer und Schnelligkeit erforderlich. An der sechsten Station wurde ein Wissensquiz für so manchen eine echte Herausforderung.

Bilder Die Familie Kappus mit Jens-Uwe, Judith, Fero und Benno, nahm als Siegerteam die Glückwünsche von Katrin Schannor (links) und Kerstin Busse (rechts)...



Stella, Lena und Lea (von links) sicherten sich den Sieg bei den „Minis“ – der Altersgruppe bis 10 Jahre. Foto: Angelika Höde



Teamgeist wurde bei Schlosssportfest ganz groß geschrieben. In den Gruppen „Familie“, „Minis“ „Kids“ oder „Maxis“ stellten sich jeweils Mitglieder unterschiedlicher Altersklassen den sportlichen Herausforderungen.

Schnell waren die Stationen umlagert und alle wollten ihr Können unter Beweis stellen. Ob beim Klammerlauf, dem Hufeisenweitwurf, dem Trabrennen, oder der Schlammschlacht – überall gab es für die Teilnehmer viel zu erleben. Jeder gab unter den begeisterten Anfeuerungsrufen der vielen Zuschauer sein Bestes.

Fünf sportliche Stationen

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Ob Bratwurst, Boulette, Crepes oder Eis sowie erfrischende Getränke – für alle war eine Stärkung dabei. Großer Beliebtheit erfreuten sich die frischen Cocktails aus verschiedenen Säften.

Im Schatten der alten Bäume erfreuten sich die Zuschauer an dem munteren Treiben und dem abwechslungsreichen Programm. Besonders beliebt war bei den Jüngsten das Kinderschminken.

So dauerte es gar nicht lange, und bunte Schmetterlinge, Katzen oder Spiderman liefen fröhlichen lachend über das Gelände der Kita. Die Zeit verging schnell und die Laufkarten mussten für die Ermittlung der Sieger abgegeben werden.

Kinderschminken ist der Renner

Während nun fleißig die Punkte zusammengezählt wurden, gab es für alle Anwesenden das im Vorfeld angekündigte Überraschungsprogramm. Kathlen und ihre lustige Hundeschule aus Atzendorf stellten sich dem Publikum vor. Sie verstand es, mit ihren Vierbeinern die Besucher zu begeistern, Diese bedankten sich mit viel Applaus für die Darbietungen.

Dann verkündeten Kerstin Busse und Katrin Schannor die Namen der Sieger und Platzierten in den sportlichen Wettbewerben. Für alle Sportler gab es zur Erinnerung eine Urkunde und einen Preis.

Den Wanderpokal für den ersten Platz sicherte sich in diesem Jahr die Familie Kappus. In gemütlicher Runde fand das Schlosssportfest sein gelungenes Ende, noch bevor ein abendlicher Gewitterregen einsetzte.