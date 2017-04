Die Sonderausstellung zur 50-jährigen Lego-Geschichte im Oschersleber Museum hat viele Gäste angezogen. 240 Modelle sind dort zu sehen.

Oschersleben l Da war doch am Sonntagnachmittag viel Bewegung auf dem Hof der Oschersleber Stadtbibliothek. Die einen sind schnurstracks in den Keller marschiert, wo es auf einem Bücherflohmarkt allerhand zu entdecken gab. Andere sind in die Ausleihe, um die Regale zu durchstöbern und sich manch ein Buch auszuleihen. Wieder andere haben in Familie die Kinderbibliothek besucht, dort auch das eine oder andere Spiel gespielt.

Und dann war da ja auch noch das von der Bibliothek mitbetreute Museum, in dem am Sonntag eine neue Sonderausstellung eröffnet worden ist. „Bausteinwelten aus Lego-Steinen – Stein auf Stein aus der Sammlung Lange“ ist der Titel. Schwerpunkt dieser Ausstellung ist die 50-jährige Lego-Geschichte. Dafür sind gut 240 Modelle in den Vitrinen zu sehen. Und zwar von den ersten Holzmodellen bis hin zur Jedi-Star-Wars-Figur. So dass die von Andrea und Christian Lange aus dem niedersächsischen Eschede zur Verfügung gestellte Sammlung „nicht nur den Nerv der kleinen Besucher trifft, sondern sicher auch bei den Erwachsenen Kindheitserinnerungen weckt“, hatte Simone Gille im Vorfeld der Ausstellungseröffnung gesagt.

Schau ist bis Oktober zu sehen

Und die Bibliothesleiterin sollte Recht behalten, wie schon der erste Öffnungstag gezeigt hat. Denn die Museumsbesucher waren je zur Hälfte Kinder und Erwachsene. Dafür war die Oschersleber Familie Raap das beste Beispiel. Denn die Eltern Susanne und Dennis Raap haben sich gemeinsam mit ihren Söhnen Ben (5) und Tim (8) die Ausstellung angesehen. Und allesamt waren begeistert, wie sie sagten.

Bilder Die Modelle in den Glasvitrinen lassen das Herz jedes Lego-Fans höher schlagen. Foto: Ottfried Junge



Bis Ende Oktober ist die Lego-Schau im Oschersleber Museum gemeinsam mit der Dauerausstellung zu sehen. Jeden Dienstag von 13 bis 17 Uhr sowie jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr. Zudem ist das Museum an zwei Sonntagen im Monat jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das nächste Mal am 7. Mai. Überdies wird das Museum auch am 1. Oktober anlässlich des Oschersleber Tages der Regionen geöffnet sein. „Und angesichts der sehr guten Erfahrungen vom vergangenen Sonntag, werden wir an diesem Tag auch wieder nicht nur das Museum, sondern zudem unsere Bibliothek einschließlich des Bücherflohmarktes offen haben“, kündigt Simone Gille an.