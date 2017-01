Die Mitglieder des Kroppenstedter Sozialausschusses haben den Jahres-Veranstaltungsplan aufgestellt. 2017 wird viel geboten.

Kroppenstedt l Nachdem schon mit einem Neujahrsempfang die erste größere Kroppenstedter Veranstaltung des Jahres in der DRK-Begegnungsstätte stattgefunden hat, wird auch die nächste in dieser Einrichtung über die Bühne gehen. Und zwar am 16. Februar, wenn sich dort die Senioren der Stadt zu einer Faschingsfeier treffen.

Aber es ist längst nicht nur das Deutsche Rote Kreuz, das in Kroppenstedt öffentliche Veranstaltungen auf die Beine stellt und damit den kleinen und großen Stadtbewohnern etwas bietet. Genauso sorgen auch etliche andere Vereine, Verbände oder auch die evangelische Kirchengemeinde für ein buntes gesellschaftliches Leben und ein Kulturangebot in der Freikreuzstadt.

Damit es eine Gesamtübersicht sowie keine Überschneidungen gibt, hat jetzt der Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport des Kroppenstedter Stadtrates Vertreter all dieser Vereine, Verbände und Einrichtungen zu sich ins Rathaus eingeladen. Und nicht zuletzt zur Freude der Ausschussvorsitzenden Monika Schmidt und des Bürgermeisters Joachim Willamowski, sind sie auch gekommen. So dass schließlich gut 20 Frauen und Männer all die Veranstaltungen angekündigt und damit zusammengetragen haben, die im Laufe des Jahres stattfinden werden.

Viel Abwechslung

Das Spektrum verspricht viel Abwechslung. Es reicht von Sportlerball über Osterfeuer, Maibaumaufstellen, Kirchenkonzerte, Sportfest, Freikreuzfest, Martinsumzug, Oktoberfest, Adventskalender bis hin zum Volks- und Schützenfest.

Ja, nachdem im Vorjahr das Volks- und Schützenfest ausgefallen war, wird es heuer wieder eines geben. Und zwar vom 30. Juni bis 2. Juli sowie mit allem Drum und Dran. Also beispielsweise mit Disco am Freitagabend, einem Schützenball am Sonnabend sowie einem Festumzug mit anschließendem Frühschoppen am Sonntag.

Die meisten Besucher werden jedoch auch in diesem Jahr am 3. Oktober zum Freikreuzfest erwartet. Bei dem es unter anderem nicht nur die bisher in der Regel alle zwei Jahre stattfindende Reithufenverlosung geben, sondern damit auch ein besonderes Jubiläum begangen wird. Wie Monika Schmidt sagte, ist genau vor 444 Jahren zum ersten Mal in einem historischen Stadtdokument eine Reithufe erwähnt worden. Die im Übrigen Ackerland ist, das seinerzeit Bauern für Reiterdienste bekamen, die sie für die Stadt geleistet hatten. Reithufenland, das in den Jahren frei geworden, weil nicht vererbt worden ist, wird an Landwirte per Los vergeben.

Auch wenn es in dieser Zusammenkunft in erster Linie um die Veranstaltungen in diesem Jahr ging, hat Monika Schmidt mit einem zweiten Jubiläum vor Augen auch schon mal in das nächste Jahr geblickt. „Im nächsten Jahr liegt das Ende des 30-jährigen Krieges genau 400 Jahre zurück. Und in unserem Stadtarchiv haben wir sehr viel Material über die Zeit des Krieges und über die Zeit unmittelbar danach, so dass wir langfristig eine große Ausstellung zu diesem Thema vorbereiten sollten.“ Wofür es breite Zustimmung gab.

Doch jetzt wird erst einmal auf Grundlage der nun zusammengetragenen Termine der Veranstaltungskalender der Stadt Kroppenstedt für das Jahr 2017 vollständig zu Papier gebracht und den Bürgern zur Verfügung gestellt.