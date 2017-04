Aufkleber wurden im Stadtgebiet gefunden und beseitigt. Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Oschersleben (yhe) l Mehrere scheinbar politisch motivierte Schmierereien und Aufkleber haben dieser Tage in Oschersleben die Polizei veranlasst, Ermittlungen in verschiedene Richtungen aufzunehmen. So ist zum Beispiel an einer Wand des Rathauses ein Graffito gesprüht und sind in der Fußgängerzone vom Busbahnhof bis zur Unteren Mauerstraße zahlreiche Aufkleber unter anderem an Verkehrszeichen, Infohäuschen und Papierkörben angebracht worden. „Die Polizeibeamten fotografierten einige Beweisstücke und veranlassten die Beseitigung. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen“, teilt Polizeisprecher Joachim Albrecht mit.