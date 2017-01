Im Oschersleber Standesamt haben dies im vergangenen Jahr 63 Paare getestet und „Ja“ gesagt.

Oschersleben l Gemeinsam mit der Leiterin des Oschersleber Standesamtes, Petra Reinhold, hat der Leiter des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung, Gerd Ludwig, in die Statistik des Standesamtes geschaut. Und so können die Verwaltungsmitarbeiter mitteilen, dass im vergangenen Jahr im Rathaus der Bodestadt 61 Ehen geschlossen und zwei Lebenspartnerschaften besiegelt worden sind. „Damit liegen wir im Trend der vergangenen Jahre“, erklärt Gerd Ludwig. Und die Zahl der Trauungen im Jahr 2016 würden damit auch aussagen, dass sich die zusätzlich angebotenen Trauungstermine zweimal im Monat sonnabends zwischen April und September noch nicht im gewünschten Maße bei den Heiratswilligen herumgesprochen haben. „Wir halten dennoch an der Regelung fest und bieten im genannten Zeitraum zweimal im Monat Eheschließungstermine auch 2017 an“, so Gerd Ludwig.

Für das neue Jahr würden bereits 13 verbindliche Anmeldungen für eine Eheschließung sowie ein Antrag auf eine Lebenspartnerschaft vorliegen.

Auch das Jahr 2017 bietet wieder „magische“ oder besondere Termine. Mit dem 1. 7. 2017, 7. 7. 2017 oder gar 17. 7. 2017 könnten sich Verliebte und Verlobte ein besonderes Datum für das Jawort sichern. Während im Wanzleber Standesamt für den 7. 7. 2017 bereits vier Anmeldungen vorliegen, berichtet Gerd Ludwig aus Oschersleben: „In unserem Standesamt jedoch liegen für diese besonderen Termine im Juli noch keine Anmeldungen vor.“

Zusätzlich zu den üblichen Terminen montags bis freitags sowie am jeweils ersten Sonnabend im Monat können sich Heiratswillige in den wärmeren Monaten des Jahres auch 2017 an weiteren Sonnabenden in Oschersleben das Ja-Wort geben.

Folgende Sonnabendstermine für Eheschließungen wurden für das Jahr 2017 festgelegt: 4. Februar, 4. März, 1. und 22. April, 6. und 20. Mai, 10. und 17. Juni, 1. und 15. Juli, 5. und 19. August, 2. und 16. September, 7. Oktober, 4. November und 2. Dezember.

Weitere Informationen zu Urkunden und Unterlagen, die für eine Trauung benötigt werden, gibt es unter 03949/91 21 17 oder per E-Mail an standesamt@oscherslebenbode.de.