Am 26. Mai soll im Seehäuser Freibad die Badesaison beginnen,. Bevor es dazu kommen kann, sind aber noch einige Arbeiten zu erledigen.

Seehausen l Am Sonnabend hat der Förderverein des Waldbades deshalb erneut zu einem Arbeitseinsatz eingeladen. Über 50 Frauen und Männer, Mädchen und Jungen folgten der Einladung, brachten Schippe und Harke mit um dem Bad den letzten Schliff zu geben. Die Jugendwehr ist dabei, so Walter Fiedler, der Vorsitzende, der sich aber auch besonders freute, dass es nicht nur Vereinsmitglieder waren sondern auch Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Einsatz die Verbundenheit zum schönen Waldbad zeigen wollten.

Schon einen Tag vorher, so Fiedler, hatte die Firma Golz für einen barrierefreien Zugang zum Becken gesorgt und so den Verein unterstützt. Den benötigten Beton dafür gab es von Happy-Beton ebenfalls gesponsert. So reiht sich eins ins Andere, ist der Vereinsvorsitzende stolz auf die vielen Helfer. Bei mehreren Einsätzen waren immer 30 bis 35 Helfer im Einsatz. Es wurde repariert, gestrichen, aufgeräumt, die Arbeiten wollen nicht abreißen. Am Sonnabend wurde am Aland eine Anlegestelle für Boote errichtet, die Frauen kümmerten sich um die Hochbeete vor dem Eingang, Hand- und Volleyballfelder wurden vom Schmutz befreit.

Seit Anfang April laufen die Einsätze bereits und noch ist nicht alles fertig. Bis zur Baderöffnung, am Freitag, 26. Mai, soll dann aber alles fertig und schmuck sein. kündigte Walter Fiedler an.