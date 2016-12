2017 stehen Osterburg einige Baumaßnahmen ins Haus. Bürgermeister Nico Schulz sieht aber auch in anderen Bereichen Handlungsbedarf.

Osterburg l Fragezeichen hinter der zukünftigen medizinischen Versorgung in der Einheitsgemeinde bewegen Nico Schulz, ein Thema anzufassen, dass sonst eher nicht zu den Aufgaben der Lokalpolitik zählt. „Wir müssen unbedingt darüber nachdenken, wie wir Anreize schaffen können, um Ärzte für unsere Region zu interessieren und ihnen eine Niederlassung bei uns schmackhaft zu machen“, sagte er. Schulz sieht die Notwendigkeit, „dass wir als Kommune im nächsten Jahr zu diesem Thema ein Konzept auf den Weg bringen.“ Kümmere sich die Einheitsgemeinde nicht selbst um die Absicherung der medizinischen Versorgung, tue dies niemand. „In dieser Beziehung wird unsere Region im Stich gelassen.“

Eine zweite Initiative zielt auf das Anliegen, dem einheimischen Handel per Online-Portal eine neue Verkaufs-Plattform im Internet zu erschließen. Dazu habe es schon erste Gespräche mit lokalen Unternehmern gegeben, so Schulz, der dabei aber auch merkte, „dass mitunter noch ziemlich dicke Bretter zu bohren sind.“

Andere Projekte für 2017 beinhalten Baumaßnahmen. So will die Einheitsgemeinde im kommenden Jahr in Osterburg mit der Erneuerung der Ernst-Thälmann-Straße beginnen, zudem steht die Neugestaltung des Bereiches zwischen Proka und Stadtpassage auf dem Programm.

Nicht zuletzt könnte in der Biesestadt neuer Wohnraum entstehen. Dabei baut die Kommune aber vor allem auf das Engagement von Privatinvestoren. Wie zum Beispiel auf dem Drescherhof, wo eine Unternehmergruppe ein neues Wohnquartier plant. Oder in der Bergstraße, dort will ein Investor eine Baulücke mit neuen Gebäuden ausfüllen. Neuer Wohnraum könnte in der Perspektive auch auf dem Gelände der früheren Cinema-Lichtspiele entstehen. Denn die Einheitsgemeinde hat vor, die dort befindlichen Grundstücke zu vermarkten, kündigte der Bürgermeister an. Ein Großvorhaben des kommenden Jahres behält die Einheitsgemeinde aber in der eigenen Regie: 2017 startet der millionenschwere Umbau der Grundschule Flessau.