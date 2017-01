Am Freitagabend war es soweit. Gladigau hat für den Sieg im Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Goldmedaille erhalten.

Gladigau/Berlin l Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) überreichte die Goldmedaille, die sich Gladigau im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ verdient hat. Gladigau zählt zu den insgesamt zehn Siegerdörfern, mehr als 2400 Orte aus der gesamten Republik hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Matthias Müller und Pfarrer Norbert Lazay waren am Freitag etwa 70 Einwohner aus dem Höhe-Dorf bei dem Festakt im City Cube vor Ort, die Gladigauer Posaunenbläser steuerten sogar einen Beitrag für das Programm bei. Nach den Auszeichnungen gingen die Feierlichkeiten in ein launiges Dorffest über.