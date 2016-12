Am Donnerstag erlebte das "Fett weg"-Volleyballturnier der Osterburger Eintracht seine jüngste Neuauflage.

Osterburg l Eintracht-Chef Jörg Gerber, der das Turnier organisiert hatte und das Geschehen am Netz auch vor Ort koordinierte, konnte sich über eine starke Beteiligung freuen. 65 Frauen und Männer waren um 18 Uhr in der Sporthalle der Sekundarschule vor Ort. Zehn Teams wurden ausgelost, die sich auf zwei Gruppen mit drei Mannschaften und eine Vierergruppe verteilten. Die drei Sieger traten in einer Finalrunde gegeneinander an, während auf den benachbarten Feldern die weiteren Platzierungen ausgespielt wurden. Die Begegnungen verliefen ausgeglichen und spannend, sämtliche Mannschaften legten sich ordentlich ins Zeug. Der Spaß am Sport stand aber ganz eindeutig im Vordergrund. Das zeigte auch die Siegerprämie. Denn egal, welchen Platz sich die Mannschaften am Ende erspielten, jedes Team erhielt mit einer Flasche Sekt den gleichen Preis. Kurz vor Mitternacht fand das Geschehen am Netz sein Ende. Es folgte die Siegerehrung, anschließend ließen einige Volleyballer das Turnier in gemütlicher Runde ausklingen.