Der Idener Stefan Lange soll den Feuerwehrzug Nord der VG Arneburg-Goldbeck anführen. So haben die betroffenen Ortswehren gerade gewählt.

Iden l Stefan Lange soll es sein. So befanden am Freitag die Wehrleiter beziehungsweise deren Stellvertreter von Iden, Werben, Behrendorf, Giesenslage, Sandauerholz, Rohrbeck, Hindenburg und Berge. Lange ist seit 1996 Mitglied der Idener Feuerwehr und dort seit 2012 auch stellvertretender Ortswehrleiter. Er ist 38 Jahre jung und arbeitet im Bereich Disposition bei der Edert Containerdienst & Transport GmbH in Seehausen. Es hänge am Zugführer „natürlich ein Haufen Arbeit und Zeit“, aber Lange will das gerne auf sich nehmen. Er war von Verbandsgemeindewehrleiter Michael Nix vorgeschlagen worden. „Jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.“

Indes werden längst auch für die anderen Bereiche Namen gehandelt, Sebastian Weiß aus Hohenberg-Krusemark für den Zug Ost, Lars Kuwan (34) aus Wischer für den Bereich Süd und Gunnar Falk (27) für den größten Bereich West. Letzterer möchte sich allerdings nur vorübergehend als Ansprechpartner sehen. Zugführer wolle er am Ende nicht werden, „ich habe schon so viel um die Ohren“, so Falk, der unter anderem Vorsitzender des Goldbecker Ausschusses für Kultur, Umwelt, Soziales und Ordnung (KUSO) ist. „Allein mit der Zuckerhalle haben wir viel vor.“ Bisher hat im personell eher schlecht aufgestellten Bereich West allerdings niemand anderes die Hand gehoben. „Schwierig.“

Bevor die Zugführer vom Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck ernannt werden können, muss noch die Satzung geändert werden, wie Michael Nix erklärt.

Mit den Zugbildungen als eine der Antworten auf die Risiko- und Bedarfsanalyse sollen vorm Hintergrund von Personalnot und knappen Kassen die Kompetenzen der Feuerwehr gebündelt werden. Um so auch langfristig die Einsatzbereitschaft der Kameraden sicherzustellen.

Die Zusammenarbeit gilt auch für den Bereich Ausbildungen. Diesbezüglich kann Stefan Lange für 2017 schon etwas bekannt geben: Die nächste Ganztagsausbildung des Zuges Nord findet am Sonnabend, 18. März, in Sandauerholz statt. Für die Ganztagsausbildung in der zweiten Jahreshälfte ist Sonnabend, 28. Oktober, in Behrendorf festgezurrt.