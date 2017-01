Auf ein abwechslungsreiches Zuchtjahr 2016 blickten die Mitglieder des Vereins für Rassegeflügelzucht Osterburg zurück.

Osterburg l Die Versammlung der organisierten Geflügelfreunde von der Biese fand wie gewohnt im Vereinslokal „Zur Sachsenfalle“ statt. Die Wahl eines neuen Vereinsvorstandes stand ebenfalls mit auf der Tagesordnung.

In der Vereinsliste sind derzeit 34 Zuchtfreunde eingetragen, darunter auch die beiden Ehrenmitglieder Hugo Haverland und Werner Rockstroh sowie die im vergangenen Jahr aufgenommenen Mitglieder Fred Kläden, Uwe Sachse und dessen Sohn Alexander als Jungzüchter. Mit 26 Anwesenden war die Versammlung beschlussfähig.

Viel Positives konnte Vereinsvorsitzender Eckhard Gutowsky im Bericht des Vorstandes in Erinnerung rufen. Unter anderem erwähnte er den wie in den vergangenen Jahren erfolgreichen Kükenschlupf im Brutapparat unter der Obhut von Brutmeister Hugo Haverland, den Tag der offenen Tür auf dem Festgelände des Kleingartenvereins „Aufbau“ mit dem Höhepunkt des Hähnewettkrähens (20 beteiligte Hähne), die Anlagebegehungen bei den Rossauer Zuchtfreunden Dietmar Schiffke und Ronald Ibe sowie einige Tierbesprechungen. Ibe sprach zum Beispiel über seine Dragoner Tauben, Hartmut Missenberger über Madras-Hühner und Silvio Remde über Warzenenten. Eine Reihe von Vorträgen wie der über das Anpaaren von Tauben (Grit Lorenz) und Krankheiten in der Kükenaufzucht (Herbert Brünsch) gehörten zum vereinseigenen Bildungsprogramm.

Bilder Rainer Prothmann mit dem Wanderpokal der Stadt. Foto: Frank Schmarsow



Erstmals hatte Haverland im März in der Kita „Jenny Marx“ einen kleinen Brutapparat mit Eiern bestückt aufgestellt, und die Kinder beobachteten 21 Tage lang sehr gespannt das Geschehen, bis die ersten Küken schlüpften. „Das war ein großer Erfolg für uns, die Kinder, deren Eltern. Und die Erzieherinnen waren total begeistert“, hob Gutowsky diese Aktion als eine Möglichkeit der Gewinnung von Züchternachwuchs hervor.

Einige Zuchtfreunde hatten sich mit der Ausstellung ihrer Enten, Hühner und Tauben an der Tier- und Gewerbeschau in Krumke beteiligt, was von der Ausstellungsleitung und vom Kreisverband der Rassegeflügelzüchter gefällig vermerkt worden war. Im Vorfeld der 17. Bieseschau des Vereins hatte Preisrichter Wilfried Lattorff aus Wittenberge Anfang September rund 60 Jungtiere begutachtet und auf Vorzüge und Mängel hingewiesen.

An der Schau am letzten Oktoberwochenende hatten 23 Zuchtfreunde insgesamt 189 Tiere ausgestellt. Den Wanderpokal der Stadt Osterburg bekam Rainer Prothmann aus Ziegenhagen zugesprochen. Krankheitsbedingt hatte er die Trophäe in der letzten Mitgliederversammlung des vergangenen Jahres nicht entgegennehmen können; sie wurde ihm in der Jahreshauptversammlung nachgereicht.

Die Versammlung entlastete einstimmig den Vorstand und die Schatzmeisterin Gudrun Missenberger, die einen positiven, von den Kassenprüfern bestätigten Bericht vorlegte.

Der Verein wünscht sich mit Blick auf weitere Ausstellungen in der Osterburger Musikmarkthalle möglichst bald eine klare Aussage von Bürgermeister Nico Schulz. Hugo Haverland bat die Zuchtfreunde, die sich am diesjährigen Brutgeschäft per Apparat beteiligen wollen, um den Termin für den ersten Einlegetag; man einigte sich auf den 2. März.

Da für den neuen Vorstand der bisherige Schriftführer Dieter Schott und der Zuchtwart Hartmut Missenberger nicht mehr kandidiert hatten, fiel die einstimmige Wahl auf ihre Nachfolger Ronald Ibe beziehungsweise Udo Reinicke. Vorsitzender bleibt Eckhard Gutowsky, seine Stellvertreterin ist Grit Lorenz und Schatzmeisterin Gudrun Missenberger.