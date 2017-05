Großer Moment für 101 Achtklässler am Sonnabend in der Seehäuser Wischelandhalle: Sie feierten Jugendweihe.

Seehausen/Osterburg l Schüler der Seehäuser Gemeinschaftsschule, der Osterburger Sekundarschule, des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums aus Osterburg und der Sekundarschule Arendsee wurden am Sonnabend in feierlicher Runde in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. In der rund einstündigen Festveranstaltung in der Seehäuser Wischelandhalle, in der Eltern, Gr0ßeltern und Geschwister neben den Jugendweihlingen Platz genommen hatten, gaben zunächst die Musiker der Stendaler Nachwuchsband „Tick2Loud“ den Ton an und besangen „Diesen Weg“ von Xavier Naidoo, der „kein leichter“ sein wird und richteten sich damit an die jungen Erwachsenen.

Elke Hein sprach in ihrer Festrede von einem Prozess des Erwachsenenwerdens, der lange dauern kann. „Immer öfter werdet ihr Entscheidungen, die euch angehen, selbstständig treffen“, meinte die Schulleiterin des biesestädtischen Gymnasiums. Hein sei sich sicher, dass die Jugendlichen richtige Entscheidungen treffen werden. „Vorher wägt ab“, riet sie. Und falls sie Rat benötigten, sollten sie sich weiterhin an ihre Eltern halten.

Anschließend nahmen die Achtklässler auf der Bühne Glückwünsche und Präsente entgegen.