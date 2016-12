Die wenigen freien Quadratmeter an der Tanzfläche vor der Bühne wurden von den Fans schnell in Beschlag genommen. Foto: Schaffer

In der Salzkirche gaben die Musiker von Nobody knows den Ton an - Fans und Interessenten kamen auf ihre Kosten.

Seehausen l Angepasst an das Datum der Veranstaltung nennt sich seit einigen Jahren in der Seehäuser Salzkirche der Auftritt von Nobody knows aus Stendal „Zwischen den Jahren“. Auch am Donnerstagabend konnte dazu die Leiterin der Stadtinformation, Ingrid Jabke, die altmärkische Formation vor vollem Hause begrüßen. Wenige Sekunden nach ihren Worten kam das schon typische „Hallo“ über die Lippen vom Bandleader Max Heckel. Mit seiner Bemerkung, dass das Konzert wegen Unpässlichkeiten seiner Bandmitglieder Ronny, Aron und Marcel sowie Tabi als Gast nur eine Stunde dauern würde, wurde einfach von den Besuchern überhört, da sein schmunzelnder Gesichtsausdruck sie eines besseren belehrte. Dann begannen sie musikalisch von eins auf 100 ohne Warmlaufphase. Deutsche Folklore, Country, Polka, irische Musik und Eigenkompositionen wechselten sich ab mit augenzwinkernden Neuinterpretationen lyrischer Klassiker. Vielen der altersübergreifenden Zuhörerschaft sprang bald der Funken der Musik in die Füße über. Auf den wenigen freien Quadratmetern vor der Bühne in den altehrwürdigen Mauern wurde im Takt der Gefühle ordentlich getanzt. Bilder Mit ihrem ureigenen Klang- und Tanzspektrum zog Nobody knows nach wenigen Sekunden die Zuhörerschaft in der Seehäuser Salzkirche in ihren Bann. Fotos: Walter...

Mit Heiß-und Kaltgetränken sowie Schmalzstullen sorgte das Team der Seehäuser Stadtinformation für das leibliche Wohl der Gäste in der Salzkirche.

Von Walter Schaffer

Schlagwörter zum Thema: Seehausen (Altmark)