Erst 1927 erhielt St. Petri wieder eine Hartstahlgussglocke, die hier in der Reproduktion einer Postkarte von dem Plattenwagen mittels eines Flaschenzuges bis zum Schallloch im Nordturm gehoben wurde. Pepro: Schaffer

Es ist zwar nur 93 Gramm schwer - dennoch ein sehr besonderes Stück, das der Förderverein der Seehäuser Petri-Kirche freudig entgegennahm.

Seehausen l Bei der jüngsten erweiterten Vorstandssitzung des Vereins der Freunde und Förderer der Petrikirche zu Seehausen übergab Matthias Korte dem Vorsitzenden eine kleine durchsichtige Plastikschachtel, in der sich ein 93 Gramm schweres Bronzestück befand. Korte hatte dieses von der Familie Lilo und Wolfgang Bittner aus Seehausen erhalten. Bittner, geborene Thiele, hatte dieses Stück Metalllegierung von ihrer Mutter, geborene Thieme, erhalten und jahrzehntelang aufgehoben. Dabei handelt es sich um ein Stück von den Glocken aus St. Petri, die im ersten Weltkrieg im August 1917 abgenommen und zerschlagen wurden, um in der Rüstungsindustrie für kriegswichtige Dinge als knapper Rohstoff zu dienen. Dieses Ereignis jährt sich in diesem Jahr zum 100. Male.

Die Zerschlagung geschah innerhalb der Aktion „Gold gab ich für Eisen“, die im Jahre 1813 zur Zeit der Befreiungskriege vom napoleonischen Joch durch die Prinzessin Marianne von Preußen ins Leben gerufen wurde. Auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg wurden Frauen aufgerufen, als Patrioten aufzutreten und ihren Goldschmuck für den Sieg des Vaterlandes abzugeben. Als Gegenleistung gab es dann Broschen oder Ringe mit der genannten Parole.

Auch die Seehäuser waren zu dieser Zeit zu Spenden aufgerufen, die nicht nur auf freiwilliger Basis geschahen. Dazu schreibt der bekannte Ortschronist Kurt Maaß in der Chronik Seehausen/Altmark. „Im Herbst des Jahres 1917 mussten alle Bronzeglocken, Bronzetürdrücker und Klavierleuchter abgegeben werden, dazu 163 Pfeifen (aus Zinn) der Orgel in der St. Petri-Kirche und 41 Pfeifen der Orgel aus der Aula der damaligen Realschule (heutige Gemeinschaftsschule).

Bilder Das Bronzestück der Bronzeglocke.Foto: Walter Schaffer



Matthias Korte übergibt an Holger Eilrich das Bruchstück der Bronzeglocke von 1917. Foto: Walter Schaffer



Die abgenommene und dann zerschlagene Bronzeglocke war zu diesem Zeitpunkt erst elf Jahre auf dem Glockenboden von St. Petri. Sie stammte aus der Gießerei Schilling in Apolda, die die damaligen Glocken, von denen eine geborsten war, 1906 umgegossen hatte. Das neue Geläut soll wohlklingender als das alte gewesen sein. Das Jahr 1918 wurde dann nur noch mit einer Glocke eingeläutet. Erst 1927 bekam St. Petri wieder zwei neue Glocken, die allerdings aus Hartstahlguss sind.

Aktiven Glocken aus diesem Material wird von Fachleuten eine Lebensdauer von nur 8o bis 100 Jahren bescheinigt. Falls das zutrifft, dürfte über die Neuanschaffung von Bronzeglocken nachgedacht werden. Die Mitglieder des Seehäuser Förderverein der Kirche von St. Petri möchte sich bei der Familie Bittner für dieses historische Stück Bronze bedanken. Es wird einen sicheren und würdevollen Ehrenplatz im Rahmen des Projektes „Türmerwohnung“ erhalten.