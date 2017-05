Elias Jonathan probierte sich am Sonnabend an der Tri-Tenniswand des Osterburger Tennisvereins aus. Foto: Nico Maß

Zahlreiche Osterburger Vereine brachten sich in das Stadtfest ein. Sie bezogen an der Stadtpassage sowie an der Nicolaikirche Quartier.

Osterburg l „Das klappt doch schon prima!“ Lächelnd beobachteten Bibiana und Holger Schneider vom Osterburger Tennisverein am Sonnabendnachmittag, wie der fünfjährige Elias Jonathan an der Wasserstraße Ball um Ball gegen eine aufgebaute Tri-Tenniswand schlug und dabei schon ordentlich Geschick an den Tag legte. Nur ein paar Meter weiter war erneut Ballgefühl gefordert. Auf dem Parkplatz hinter der Stadtpassage lud der Osterburger Fußballclub (OFC) zum Torschuss ein. OFC-Fanutensilien konnten in der Bude direkt nebenan erworben oder sogar gewonnen werden, schließlich hatten die Osterburger Kicker auch ein Preisspiel auf die Beine gestellt. Schräg gegenüber von den Fußballern warteten Mitglieder des Osterburger Hundesportvereins mit Kaffee, Kuchen und vielen interessanten Informationen über den treuen Gefährten des Menschen auf. Und nur ein paar Schritte weiter nahmen Kinder- und Jugendwehr der Osterburger Wehr eine Fläche in Beschlag.

An der Nicolaikirche hatten die Kleingärtner vom Verein „Zur Erholung“ Quartier bezogen. Und die Handball-Sportgemeinschaft (HSG) war auf dem Grundstück der Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg an der Kirchstraße zu finden. Aus gutem Grund. Im Jubiläumsjahr (die HSG feiert ihren 90. Geburtstag) haben die Handballer gemeinsam mit dem Geldinstitut eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um für die 106 Kinder und Jugendlichen aus der Nachwuchsabteilung pünktlich zur Spielzeit 2017/18 neue Trikots zu finanzieren. Die Aktion ist unter der Adresse vb-old-viele-schaffen-mehr.de/90-jahre auf der Homepage der Bank zu finden. Die HSG bereicherte das Fest mit einem Handballtor inklusive Radar, mit dem Teilnehmer eines kleinen Wettbewerbes ihre Wurfgeschwindigkeit austesten konnten. „Wir sind gern dabei. Die Stadt unterstützt uns in vielen Bereichen. Heute geben wir ein bisschen zurück“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Horst Janas.