Biick auf die Enst-Thälmann-Straße. In diesem Jahr wird ein erster Abschnitt der Straße neugestaltet. Foto: Ingo Gutsche

In diesem Jahr geht es in Osterburg der Ernst-Thälmann-Straße ans Pflaster. Der Neubau wirkt sich auch auf das Grün aus.

Osterburg l Für sämtliche Bäume an der Ernst-Thälmann-Straße, die sich im Bereich zwischen dem Kreisverkehr auf dem Platz des Friedens und der Einmündung der Mühlenstraße befinden, läuft die Zeit ab. „Die Verwaltung hat den Auftrag für das Fällen der straßenbegleitenden Bäume ausgelöst und an ein Unternehmen vergeben“, informierte Bauamtsleiter Matthias Köberle. Dass die Kommune die Axt ansetzt, hängt mit der geplanten Neugestaltung der Ernst-Thälmann-Straße zusammen. Die wird in diesen Tagen vorbereitet, Ende April soll der Auftrag für den ersten Bauabschnitt (vom Kreisverkehr bis zur Mühlenstraße) vergeben werden.

Angedacht ist, die insgesamt 670 Meter lange Ernst-Thälmann-Straße, die aufgrund ihres schlechten Zustandes schon länger auf der Agenda der Stadt stand, in zwei Bauabschnitten zu verwirklichen und mit einer Schwarzdecke zu versehen. Statt ihrer bisherigen Fahrbahnbreite von etwa 7,40 Meter wird sie zukünftig schmaler ausfallen, die Kommune geht von einer 6,50 Meter breiten Straße aus. Ihre Randbereiche sollen Betonsteinpflaster erhalten. Gleiches gilt für die Parkbereiche, die an einigen Stellen, wie beispielsweise vor dem Verwaltungsgebäude und der Polizei, eingeplant werden.

Bauamtsleiter Matthias Köberle rechnet damit, dass die Bauleute im Mai oder Juni auf dem ersten Abschnitt der Straße loslegen können, dann dürften die Arbeiten bis zum Winter andauern. Für 2018 nimmt die Einheitsgemeinde schließlich den zweiten Abschnitt ins Visier. Mit der Erneuerung der Straße gehen auch Neuanpflanzungen einher. Wieder entlang der Ernst-Thälmann-Straße, die Bäume sollen aber nicht mehr in die Höhe vorstoßen, die ihre heute noch stehenden Vorgänger aufweisen.