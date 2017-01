Die Kirchenförderer von St. Petri in Seehausen freuen sich über eine Spende.

Seehausen l Der Geschäftsname „Uhren Haut“ ist seit vier Generationen ein Synonym für Schmuck und Zeitmesser aller Art in Seehausen. Gleichzeitig verbinden viele Bewohner der Region damit auch das Turmuhrenmuseum, in dem der Geschäftsmann Günther Haut seit der Gründung des Museums am 4. Oktober 2004 den Vorsitz führt. Er sorgt auch dafür, dass die Turmuhr von St. Petri immer die richtige Zeit anzeigt.

Vor wenigen Tagen beging seine Mutter, Christine Haut, ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin stammt aus Harrachov, im ehemaligen Sudetenland. Im Herbst 1945 endete die Flucht und Vertreibung für sie als 18-jährige Frau in Seehausen. Vier Jahre später heiratete sie Eberhard Haut, den Sohn des Geschäftsgründers Paul Haut. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Auf den Einladungen zur Feier beziehungsweise zum Empfang hatte die Jubilarin den Wusch geäußert, dass die Gäste statt schnell verwelkender Blumen lieber eine Geldspende mitbringen sollten, die die Arbeit des Fördervereins der Petri-Kirche und das Projekt „Türmerwohnung“ untertützen soll. Nach einer privaten Aufstockung der Summ überwies die Jubilarin 500 Euro. Der Vereinsvorsitzende Holger Eilrich (rechts), sein Stellvertreter und der Kassenwart Ingo Stein (links) bedankten sich am Donnerstag mit einem Blumenstrauß bei der großzügigen Spenderin und versicherten, dass dieses Geld ausschließlich zur Realisierung des Projektes verwendet wird.