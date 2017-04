Es wird eng in der Küche der Kindertagesstätte „Schwalbennest“. Die Verbandsgemeinde Seehausen muss reagieren.

Groß Garz l Im September 2013 übernahm der Förderverein der Kindereinrichtungen in der Gemeinde Zehrental die Küche in der Kita „Schwalbennest“ in Groß Garz in Eigenregie und sorgte so dafür, dass in dieser Einrichtung, aber auch in der benachbarten Grundschule weiter das Mittagessen frisch zubereitet und nicht in Assietten angeliefert wird.

Das Konzept mit dem Zweckbetrieb und zwei Köchinnen ging offenbar auf. Mit 90 bis 100 Bestellungen pro Tag war die Küche bislang gut ausgelastet und mit 2,65 Euro pro Portion auch recht preiswert. Was die Vereinsvorsitzende Stefanie Zeihe schon bei der jüngsten Jahreshauptversammlung angedeutet hatte, wird demnächst zu einem echten Problem. Die Küche dürfte an ihre Auslastungsgrenzen stoßen. Und eine Expansion ist wegen der baulichen Gegebenheiten nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand möglich.

Ein Anstieg auf mindestens 120 Portionen wird für die kommenden Monate prognostiziert, bestätigte auch Bürgermeister Rüdiger Kloth in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates, um einen Lösungsvorschlag zu präsentieren.

Weil in der Kita für eine Erweiterung der Küche praktisch der Giebel des Gebäudes versetzt werden müsste, schauten sich die Verantwortlichen nach Alternativen um, für die sich das Gebäude der Grundschule anbietet. Spätestens nach dem Aus für die Sekundarschule, sind weite Teile des Komplexes ungenutzt. Weshalb bereits die Kleiderkammer der Verbandsgemeinde-Feuerwehren in einem Teil der Bildungsstätte untergebracht wurde.

Die Kinderküche könnte folgen. Derzeit wird ausgelotet, was investiert werden müsste, um den Platzbedarf zu decken und wie Ver- beziehungsweise Entsorgungsleitungen gelegt werden könnten. Die alte Inneneinrichtung würde demnach mit umziehen. Während der Verein die Arbeit der Köchinnen mit einer neuen Kipppfanne erleichtert, will der Kita-Förderverein Aulosen mit einer neuwertigen Küchenzeile weiterhelfen, die nicht mehr gebraucht wird, wenn die Einrichtung im Sommer dieses Jahres geschlossen wird. Überschlagen muss sich die Verbandsgemeinde wegen des Küchenumzugs noch nicht. Der Zuwachs an Portionen erfolgt schrittweise bis Anfang kommenden Jahres.