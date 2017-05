Osterburgs Wehr nutzte das Stadt- und Spargelfest, um mit einer Vorführung auf sich aufmerksam zu machen.

Osterburg l Fahrzeuge der Osterburger Wehr fuhren am Sonnabend kurz nach 13.30 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn zu einem auf die Seite gekippten Auto an den Großen Markt. Zum Glück hatten die Feuerwehrleute keinen tatsächlichen Einsatz zu schultern. Sie waren wegen einer Vorführung vor Ort, um Festbesuchern die Befreiung einer eingeklemmten Person nach einem Verkehrsunfall darzustellen. Unter den erklärenden Kommentaren von Einheitsgemeinde-Wehrleiter Sven Engel erkundeten die Kameraden die Lage, sicherten die Einsatzstelle, stabilisierten das Unfallwrack und öffneten das Fahrzeug schließlich mit Schere und Spreizer. Keine einfache Angelegenheit, weil sich die Fahrzeugtechnik zum Schutz der Insassen stetig weiterentwickelt, diverse Airbags, Gurtstraffer und Karosserie-Verstärkungen die Retter aber immer wieder vor neue Aufgaben stellen, wie Engel erklärte. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der Osterburger Firma Muhl, die das Auto zur Verfügung stellte. Schließlich nutzte er die Gelegenheit, vor den Zuschauern eine Visitenkarte der Wehr abzugeben und für eine Mitarbeit bei den Kameraden zu werben.