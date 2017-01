Zum Abschluss gingen alle Winterbader noch einmal zusammen in das drei Grad kalte Wasser und ließen sich von den Zuschauern auf dem Schiffsanleger und am Ufer bejubeln. Die „Saunis vom Arendsee“ um Uwe Walter (Mitte mit Hut) zeigten sich auch im Tauchclub als gute Gastgeber beim 13. Winterbadetag. Fotos: Helga Räßler

Fast 300 Zuschauer bejubelten die Akteure beim Winterbadetag in Arendsee vom Schiffsanleger aus.

Arendsee l Auch nach langem Warten auf den Einstieg in den Arendsee hatte der achtjährige Max Sindt aus Velbert bei Wuppertal noch warme Hände und konnte es kaum erwarten, ins drei Grad „warme“ Wasser zu kommen. Er genoss das Bad zusammen mit seinem Papa Jörg, mit dem er zur Kur in der Arendseer Mutter-Kind-Klinik ist. „Wir haben keine Vorerfahrung, aber wollten unbedingt dabei sein“, so der Vater. „Mir macht die Kälte nichts aus“, beteuert Max.

Beiden machte es beim Winterbadetag großen Spaß, auch das Aufwärmen in der mobilen Sauna. Die hatten die „Saunis vom Arendsee“ als Gastgeber aufgebaut. „Unsere 13. Auflage des Winterbadetages findet zum ersten Mal auf dem Tauchclubgelände statt“, begrüßte Saunichef Uwe Walter die 60 Teilnehmer und fast 300 Zuschauer.

Pfarrer in Eile

„Im Strandbad war das Wasser zu flach, wir mussten zu lange laufen, ehe wir abtauchen konnten“, sagte er. Vor dem Tauchclub gehe es schneller ins tiefe Wasser. Das sei wichtig, damit der Körper nicht zu schnell auskühle. „Das Eiswasser bringt dagegen die Durchblutung in Gang.“ Das war an den Hautrötungen zu beobachten. „Eine Wohltat und abhärtend“, versicherte Walter.

Bilder Noch vor den Gardeleger Eisspringern in Gelb ging der jüngste Teilnehmer Max (8) mit seinem Papa Jörg Sindt (Mitte rechts) und Jörg Köhler (Mitte l...



Pfarrer Stefan Kemper-Kohlhase aus Bismark ging als erster baden und wurde mit Applaus belohnt. Foto: Helga Räßler



Als erste nach dem Pfarrer gingen die Tangermünder Wasserplumpser ins Wasser. Foto: Helga Räßler



Carlo (vorn von links) und Torsten Fehniger grillten Bratwürste und Buletten für die Besucher. Dabei filmte sie Norman Schenk vom Jugendfilmcamp. Foto: Helga...



Rainer Chaloupka vom Tauchclub schürte das Feuer, an dem sich einige Eisbader wärmten. Foto: Helga Räßler



Mit Labradorhündin Mila gingen Marina Hunger und Heidrun Krüger von den Berliner Seehunden in den See. Der Schiffsanleger sank etwas unter der Last der Zusch...



Die Erwärmungsgymnastik absolvierten die meisten Eisbader noch in Winterkluft. Foto: Helga Räßler



Ronald Pitt Krüger öffnete gerade die Saunatür für weitere Besucher. Er hatte sein Winterbad mit den Samsbadern genossen. Foto: Helga Räß...



Karsten Langhoff (links) las die Wassertemperatur vom Thermometer ab, das Lothar Herold ihm hinhält: drei Grad Celsius. Foto: Helga Räßler



Vom Schiffsanleger und vom Ufer aus verfolgten die Gäste das Badespektakel. Sie applaudierten dem ersten, der den Sprung ins kühle Nass wagte - Pfarrer Stefan Kemper- Kohlhase aus Bismark beeilte sich, denn er musste anschließend nach Kläden bei Stendal zu Kunst und Kirche. „Beim nächsten Mal nehme ich mir mehr Zeit“, sagte er.

Mila und Marina

Nach ihm eröffneten die Tangermünder Wasserplumpser den Reigen der Mitbader, die von der Einstiegsstelle der Taucher ins Wasser gingen. Den Abschluss bildeten die Saunis, die noch einmal alle zum Finale in den See lockten. Mit dabei war auch Labradorhündin Mila mit Frauchen Marina Hunger aus Berlin. Und die Taucher Andreas Grothe und André Torno, die das Fest absicherten.

An Land sorgten die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr Arendsee für Stärkung. Vom Grill servierten sie Bratwurst und Buletten. Am Verkaufswagen gab es Glühwein. Geschäftsführer Michael Meyer von der Luftkurort GmbH moderierte und Schauspieler Norman Schenk vom Jugendfilmcamp hielt die Badeszenen mit der Kamera fest. Alle Aktiven trafen sich nach dem Bad zum Kaffeetrinken im „Seeblick“.