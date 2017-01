Carmen Kauffmann ist Leiterin der Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier und engagiert sich dort in der Kirche. Foto: Malte Schmidt

Zur Abstimmung für den Altmärker des Jahres tritt auch Carmen Kauffmann aus Pretzier an.

Pretzier l „Sie ist immer und überall da, wo sie gebraucht wird“, lobt Henriette Schulz Carmen Kauffmann. Genau deshalb hat die Pfarrerin im Ruhestand die Pretziererin auch für den Blumenstrauß des Monats Oktober vorgeschlagen.

Carmen Kauffmanns große Leidenschaft gilt den Briefmarken. Seit 30 Jahren leitet sie die Jungen Briefmarkenfreunde in Pretzier. Sie organisiert nicht nur für die Nachwuchs-philatelisten interessante Nachmittage, sondern bietet auch allen anderen Interessenten die Möglichkeit, sich mit ihren oft lange daheim schlummernden Sammlungen auseinanderzusetzen. Bereits zweimal fand dank Carmen Kauffmann eine Deutsche Meisterschaft der Briefmarkenfreunde in der Region statt. Doch damit nicht genug des Ehrenamtes. Carmen Kauffmann ist Kirchenälteste in ihrem Heimatort Pretzier und hat auch seit seiner Neugründung die organisatorische Leitung des Kirchenchores Laurentius inne.

Die Wahl läuft bis zum 29. Januar. Hier können Sie abstimmen.