Marcel und Rebecca Riewe mit ihrem Sohn Michel an der Klosterruine in Arendsee. Das Paar heiratete im Juni in Arendsee. Foto: privat/Riewe

Michel und Rebecca Riewe aus Gestien bei Arendsee beteiligen sich an der Volksstimme-Aktion "Altmark Hochzeit".

Gestien l Der 38-jährige Marcel Riewe und Rebecca Riewe, geborene Köppe (29), haben sich am 16. Juni im Standesamt Arendsee das Ja-Wort gegeben. Beide lernten sich 2008 auf einer Silvesterfeier in Kläden kennen und lieben. „Marcel fühlte sich auch sehr bald in meiner Wahlheimat Arendsee sehr wohl, wo ich zu der Zeit noch in einer Wohnung lebte“, erzählt Rebecca Riewe, die aus Harpe stammt. Ihr Ehemann ist ursprünglich Algenstedter.

2010 wagten sie den Schritt zu einem gemeinsamen Heim und kauften ein Haus in Gestien. 2011 bekamen sie ihren Sohn Michel. Mit ihm ist das Glück komplett.

Kutsche war Überraschung

An ihrem Hochzeitstag wurden sie mit einer Kutsche, die eine Überraschung ihrer Freunde war, vom Standesamt abgeholt, und zur Klosterruine in Arendsee gefahren. Dort haben sie ihre Hochzeitsbilder machen lassen. Anschließend ging es weiter zum „Haus am See“ in Arendsee. Dort wurde im engsten Familienkreis gefeiert. „Es war ein rundum gelungener Tag, den wir nie vergessen werden“, sagt Rebecca Riewe.

Mit ihrem Foto beteiligen sie sich an der Volksstimme-Aktion „Altmark Hochzeit“. Sollte das Paar den ausgelobten Reisegutschein im Wert von 500 Euro gewinnen, würde es das Geld gern für eine Reise nach Schweden verwenden. Dort möchte Rebecca Riewe gern einmal die Wirkungsstätten Astrid Lindgrens sehen, sowie auch das Land kreuz und quer bereisen und kennenlernen. „Das ist ein lang gehegter Traum“, erzählt sie.

Paare aus dem Altmarkkreis Salzwedel, die in diesem Jahr geheiratet haben, oder die aus dem Altmarkkreis stammen und zur Hochzeit dorthin zurückgekehrt sind und teilnehmen möchten, sollten sich beeilen. Teilnahmeformulare gibt es in den Service-Centern der Volksstimme sowie bei den Fotostudios Wunberger und Wiedemann.

Einsendeschluss: 31. Januar

Wer per E-Mail mitmachen möchte, sollte Name, Anschrift, persönliche Daten, ein paar Informationen zum Kennenlernen sowie ein Foto (Mindestgröße 3 MB) an redaktion.salzwedel@volksstimme.de schicken. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017.