In Salzwedel ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie mit nicht-öffentlichen Beschlüssen umgegangen werden soll. Eine Einschätzung.

Geheimnisse verbinden. Diejenigen, die etwas wissen, das andere nicht mitbekommen sollen, bilden einen elitären Kreis, sozusagen einen verschworenen Haufen. Was in der Theorie funktioniert, ist in der Praxis allerdings nicht ganz so einfach. Und das ist auch gut so.

Denn in den vergangenen Monaten hat es sich mehr und mehr eingebürgert, dass wichtige Themen nicht-öffentlich diskutiert werden. Sei es in den Fraktionsvorsitzenden-Runden, die Bürgermeisterin Sabine Blümel regelmäßig einberuft, oder in den Ausschusssitzungen sowie dem Stadtrat.

Änderung

Nicht zu Unrecht monierten Einwohner während einer Stadtratssitzung, dass nicht einmal die Themen des nicht-öffentlichen Teils auf der Tagesordnung stehen. Das musste schließlich geändert werden, da sonst gegen geltendes Recht verstoßen wird.

Natürlich ist es ganz normal und auch richtig, dass bestimmte Dinge wie Personal- oder Grundstücksangelegenheiten zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das regelt das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Dort steht unter §52 Absatz 2 aber auch: „In nicht öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zugeben“.

Niemand hindert die Stadtverwaltung also daran, nach geheimer Debatte, Informationen zu den gefassten Beschlüssen herauszugeben. So handhabt es beispielsweise die Verwaltung des Altmarkkreises Salzwedel. Von der Stadtverwaltung hingegen ist bis nach den Stadtratssitzungen nichts dergleichen zu erfahren.

Schaden für die Stadt

Die Verwaltung argumentiert damit, dass zu früh veröffentlichte Informationen Schaden für die Stadt bedeuten würden. Das ist im Fall des Bürgerholz-Verkaufs nicht nachvollziehbar. Denn wer ein öffentliches Grundstück erwirbt, muss damit rechnen, dass seine Identität an die Öffentlichkeit gerät. Und den Kaufpreis des Grundstücks wird er auch nicht erst aus der Zeitung erfahren haben.

Sowohl die Bürgermeisterin als auch die Mitglieder des Salzwedeler Stadtrates sind als Volksvertreter von den Einwohnern gewählt worden und haben einen Eid geschworen, im Sinne der Bürger zu entscheiden. Wie sollen sie jedoch wissen, was die Salzwedeler wollen, wenn sie diesen nicht die Möglichkeit einräumen, sich eine Meinung zu bilden?

Bleibt zu hoffen, dass Sabine Blümel ihr Wahlversprechen von mehr Transparenz auch bei den Bürgern einlöst.