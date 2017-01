Jochen Krogel versucht vergeblich, die Werke seines verstorbenen Vaters vom Salzwedeler Danneilmuseum zu bekommen.

Salzwedel (fl) l Der Mindener Jochen Krogel, Sohn des ehemaligen Salzwedeler Malers Heinz-Werner Krogel, wird vom Altmarkkreis Salzwedel auch keine Repliken von für ihn besonders wichtigen Bildern seines Vaters bekommen. Das bestätigte Kreissprecherin Birgit Eurich auf Nachfrage der Volksstimme. „Das Angebot des Kreises, ihm als Anerkennung des schwierigen Weges, den seine Familie 1961 nehmen musste, Repliken von Bildern mit familiären Bezug anfertigen zu lassen, hat Herr Krogel rundheraus abgelehnt“, erklärte Birgit Eurich.

In seiner Sitzung am 24. Februar 2016 hatte der Kultur- und Sportausschuss des Kreises daraufhin beschlossen, keine weiteren Zugeständnisse zu machen. Heinz-Werner Krogel sei ein für Salzwedel und die nordwestliche Altmark bedeutender Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine Bilder würden auch in Zukunft Teil von Ausstellungen sein, berichtete die Kreissprecherin.

Kein Anspruch auf Werke des Vaters

„Herr Krogel muss sich schon fragen lassen, warum er erst im Jahre 2015 mit seinem Rückgabegesuch an das Danneilmuseum beziehungsweise den Altmarkkreis herangetreten ist und dann Aplomb die unverzügliche Herausgabe von über 25 Bildern gefordert hat, wo er doch seit 1996 von der Existenz und dem Verbleib dieser Werke wusste und in der Zwischenzeit mehrfach Kontakt zu den Museumsmitarbeitern hatte“, sagte Birgit Eurich.

Nach aktueller Rechtslage hat Jochen Krogel keinen Anspruch auf die Rückgabe der Werke seines Vaters, da die Frist für einen entsprechenden Antrag am 30. Juni 1993 abgelaufen ist.

Krogel hatte bis dahin allerdings keine Kenntnis darüber, dass sich die Bilder seines 1961 aus der DDR geflohenen Vaters im Besitz des Altmarkkreises Salzwedel befanden und im Danneilmuseum gelagert wurden.