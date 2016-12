Wenn Krügers aus Fleetmark Silvester feiern, geht es ohne Linsen und rote Unterwäsche nicht ab. Die Familie steht auf überlieferte Bräuche.

Fleetmark l Linsensalat mit Jacobsmuschel servierten sich am Mittwoch Beate, Pia Lotta und Christian Krüger am Fleetmarker Försterweg schon mal probeweise. „Das ist unsere Vorspeise am Silvesterabend“, erklärt der Chefkoch Christian Krüger vom Tisch-12-Wohnzimmerrestaurant und lässt kosten und schmecken. Ein eindeutiges „köstlich“ ist die Bewertung. „Das ist ein einfaches Gericht, das sich leicht nachkochen lässt“, betont er. Und weil Silvester nicht wie sonst aufwändig bei Krügers gekocht sondern mehr gespielt und gefeiert wird, fällt die Menüwahl ebenfalls einfach und schnell aus.

Die - vorzugsweise Beluga - Linsen sollten eine halbe Stunde in Gemüsebrühe gekocht werden. „Die Brühe haben wir selbst hergestellt aus Fenchel, Pastinaken, Lauch, Sellerie, Möhren und braunen Champignons“, zählt er auf. Das Gemüse werde klein gehackt, pulverisiert und mit naturbelassenem Salz ohne Rieselhilfe vermischt.

Zutaten

Fünf Minuten vor Schluss kommen klein gewürfelte Möhren dazu. In der Zwischenzeit bereitet Krüger die Vinaigrette aus Olivenöl, Balsamicoessig, Honig und Schalotten zu. „Zitrone, Salz und Pfeffer nicht zu vergessen“, wirft Christian Krüger ein.

Bilder Der Linsensalat wird angerichtet mit Jakobsmuschel und Shisokresse. Foto: Helga Räßler



Das Glas mit der von Christian Krüger selbst kreierten Gemüsebrühe gibt es ab Januar. Foto: Helga Räßler



Seine Frau Beate löst in der Zwischenzeit die Jakobsmuscheln aus ihrer Schale. „Ich empfehle ein stumpfes Messer“, sagt sie. Und fährt mit der Messerklinge zwischen die Schalenhälften. „Rechts oben, so bei 2 Uhr, muss der Muskel gelöst werden“, beschreibt sie und trennt anschließend die Muschel von den Eingeweiden.

Die Muschel wird anschließend von beiden Seiten jeweils zwei Minuten scharf angebraten und dann auf dem noch warmen Linsensalat dekoriert. „Natürlich kann man stattdessen auch Fisch servieren“, sagt Krüger. Zum Braten verwende er übriges Ghee-Butter. „Die enthält keine Molke und kein Wasser mehr, verbrennt deshalb nicht und verleiht dem Essen einen nussigen Geschmack.“

Bräuche aus Italien

Und nun beantwortet er auch die Frage, warum es zu Silvester Linsen sein müssen. „Wir stehen auf alte überlieferte Silvesterbräuche aus anderen Ländern - und in Italien bedeuten Linsen Geldsegen, sie sind ein Sinnbild für kleine Taler“, verrät er. In jedem Jahr seien deshalb Linsen die Vorspeise. „Danach gibt es diesmal als Hauptgang Lammkoteletts und Teile unseres Januar-Menüs“, erzählt er.

Und was hat es mit der roten Unterwäsche auf sich? „Die können wir nicht vorher präsentieren, das bringt Unglück“, versichert Beate Krüger. Sie und ihre beiden Lieben haben schon jeweils ein neues rotes Dessous im Schrank „Neu gekauft versteht sich, so will es der Brauch in Italien“, macht sie überzeugend klar. „Rot steht für die Liebe“, fügt sie bedeutungsvoll hinzu. Aber auch ganz traditionelles Essen steht auf dem Speiseplan, fügt sie an und lobt den Heringssalat ihres Vaters. „Niemand schneidet die Zutaten so fein und klein.“

Nach Feiern, Bleigießen und Spielen geht es um Mitternacht auf die Straße zum Sekttrinken mit den Nachbarn. „Und zum Knallen“, ergänzt der Familienvater, der das Raketenabfeuern ebenso liebt wie seine Tochter.