Das Altmark-Klinikum und die Salus gGmbH sind künftig in einer Holding vereint. Symbolbild: Martin Rieß

Der Salzwedeler Kreistag hat am Montagabend den Weg für eine Fusion von Altmark-Klinikum und Salus frei gemacht.

Salzwedel (me) l Der Kreistag hat mehrheitlich der Fusion des Altmark-Klinikums mit einer Tochtergesellschaft der Salus gGmbH zugestimmt. Die anwesenden sieben Fraktionsmitglieder der Linken stimmten dagegen. Zuvor hatte Linken-Kreispolitiker Ilja Karl eindrücklich vor einem Einflussverlust des Kreises auf das Geschehen in den beiden Krankenhäusern gewarnt. „Ein Ja zur Kooperation, aber ein Nein zur Holding“, forderte Karl. Sonst sei es die letzte Entscheidung, die der Kreistag auf lange Sicht zum Klinikum gefällt habe, betonte der Mediziner, der als Hausarzt tätig ist.

Ein Plädoyer für die Kooperation unter dem „Dach der Holding“ hielt Hans-Joachchim Becker (SPD), ehemaliger Chefarzt am Krankenhaus Gardelegen. Das Zusammengehen von Altmark-Klinikum und Salus sei aus seiner Sicht „eine gemeinsame Zukunftssicherung“. Die SPD-Fraktion habe keine Zweifel an der Holding. Aufgrund der unterschiedlichen fachlichen Profile der beiden Häuser lasse sich für die Versorgung der Bevölkerung interdisziplinär ein breites Spektrum abdecken, so Becker. Landrat Michael Ziche hatte zuvor für eine Zustimmung geworben.

Mehr dazu morgen