Martin Rose (von rechts), René Knoche und Enrico Paecker sind die „Garagen-Crew“ aus Oberhavel. Sie waren am Wochenende zum zweiten Mal in Kuhfelde dabei. Foto: Fabian Laaß

Das Opeltreffen in Kuhfelde hat mittlerweile einen festen Platz im Kalender vieler Tuning-Fans.

Kuhfelde l Eigentlich hatte er seinen Vectra ja nur als „Winterhure“ – also als Ausweichfahrzeug für die frostigen Monate – gekauft. „Ich wollte auch eigentlich nichts mehr daran machen und habe meinen komplett umgebauten A-Corsa sogar verkauft. Aber dann habe ich 2009 doch wieder angefangen zu schrauben“, erinnert sich René Knoche. Seitdem ist der Vectra nicht mehr wiederzuerkennen. An jedem Fahrzeugteil wurde lackiert, umgebaut und aufgerüstet. Aus dem 2,0-Liter-Motor ist mittlerweile ein 3,2-Liter-Aggregat eines C-Vectra geworden. „Den habe ich komplett in Einzelteilen bekommen, und wir haben ihn allein zusammengebaut“, erzählt der gebürtige Berliner. Hilfe hatte er dabei von seinen Freunden Martin Rose und Enrico Paecker. Gemeinsam hat die „Garagen-Crew“ eine eigene Scheune. „Dort gibt es alles, was wir brauchen, von einem Lackierstand bis zur Hebebühne. Den Motor haben wir übrigens innerhalb von 16 Stunden eingebaut. Es gab keine Fehlermeldung. Da ist man dann schon stolz“, berichtet Martin Rose.

Bereits zum dritten Mal ist Matthias Grabe aus dem thüringischen Mühlhausen nach Kuhfelde gereist, um am Opeltreffen teilzunehmen. „Es gefällt mir hier sehr gut“, sagt er. Für den Thüringer ist das diesjährige Treffen etwas besonders. Schließlich ist sein Calibra erst seit dem 1. April wieder fahrbereit.

„Ich habe ihn 2010 komplett umgebaut übernommen. Da gab es dann in der Szene natürlich erstmal einen Shitstorm. Denn das Auto nicht selbst aufzubauen, ist total verpönt“, erklärt Matthias Grabe. Irgendwann habe ihm das Aussehen und die Gestaltung des Wagens aber nicht mehr gefallen. Im Oktober 2015 begann er damit, den Wagen neu zu gestalten und umzubauen. „Jetzt sind nur noch meine eigenen Ideen in den Wagen geflossen. Nach anderthalb Jahren ist er auch ein echtes Schmuckstück geworden“, freut sich der Thüringer.

Bilder Kein einziges Staubkorn und Hochglanz: Kaum ein Motor in Kuhfelde war noch im Originalzustand. Foto: Fabian Laaß



Komplett auf knalliges Gelb setzte dieser Teilnehmer aus Oschersleben im Landkreis Börde. Foto: Fabian Laaß



In einem Opel gibt es keinen Platz, an dem man nicht einen Monitor anbringen könnte. Foto: Fabian Laaß



Flügeltüren gehören für viele Tuning-Fans dazu. Man beachte den Schraubenschlüssel als Halterung für die Motorhaube. Foto: Fabian Laaß



Zeigt her euren Motor: Wer in der Tuning-Szene etwas auf sich hält, hat natürlich nicht nur den Innen-, sondern auch den Motorraum herausgeputzt und...



Dieser Innenraum hat nichts mehr mit dem Originalzustand eines Opel Corsa zu tun. Foto: Fabian Laaß



Auch die H-Modelle machten einiges her. Sie wurden in eigenen Kategorien bewertet. Foto: Fabian Laaß



Der Kleine mit seinem bösen großen Bruder. Deko gehört zur Ausstellung dazu. Foto: Fabian Laaß



Matthias Grabe war mit seinen Calibra aus dem thüringischen Mühlhausen angereist. Nach einem kompletten Umbau ist der Wagen erst seit dem 1. April dieses...



Zu einem echten Tuning-Treffen gehört die Dezibel-Messung. Dieser Pontiac GTO brachte es auf 111 Dezibel. Foto: Fabian Laaß



Bewertung in mehreren Kategorien

Für ihn und alle anderen Teilnehmer war am Wochenende wieder einiges geboten. Neben der Dezibel-Messung, bei der der lauteste Auspuff gesucht wurde, gab es verschiedenste Spaß-Spiele. Natürlich wurden die Fahrzeuge in zahlreichen Kategorien bewertet. Eine Jury nahm die getunten Autos dafür genau unter die Lupe. Für den Gesamteindruck, die Umbauten, die Innenraumgestaltung und mehr gab es Punkte. Doch nicht nur neue, sondern auch Autos älteren Kalibers waren auf dem Gelände zu bestaunen.

Am Samstagabend wurde im Festzelt ausgiebig gefeiert, getanzt und gefachsimpelt. „Wir kommen gern hierher nach Kuhfelde. Die Stimmung ist toll, und es fühlt sich ein bisschen wie ein Klassentreffen an“, war gleich von mehreren Teilnehmern zu erfahren.

Dem nächsten Opeltreffen in Kuhfelde im kommenden Jahr sollte also nichts im Wege stehen!