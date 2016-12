Nach einer Prügelei hat ein Verletzter im Krankenhaus Salzwedel Pflegepersonal und Polizisten beleidigt.

Salzwedel l Ein 32-Jähriger rief am Freitag kurz nach Mitternacht bei der Polizei an und meldete, dass er geschlagen worden sei. Der Mann hatte aber keinen blassen Schimmer, wo er sich befand. Da er den Namen seines Kontrahenten kannte, fand die Polizei heraus, dass er sich vermutlich an der Alten Jeetze in Salzwedel aufhält. Dort entdeckten die Beamten den Anzeigenerstatter mit blutverschmiertem Gesicht und sein 27-jähriger Widersacher. Beide beschuldigten sich laut Polizei gegenseitig, mit der Schlägerei angefangen zu haben. Sie hatten zusammen Alkohol getrunken und waren dabei in Streit geraten. Die Atemalkoholtests lagen bei beiden deutlich über zwei Promille. An beiden Personen stellten die Beamten Verletzungen im Gesicht und die klassischen Schlagverletzungen an den Händen fest.

Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen wegen des Verdachtes einer Nasenfraktur ins Altmark-Klinikum eingeliefert. Da er sich dabei aggressiv verhielt, erfolgte dies unter der Begleitung der Polizei. Die Beamten haben, weil er sich zunächst beruhigte, dann das Krankenhaus verlassen.

Gegen 2.30 Uhr ging dann von einer Schwester des Krankenhauses der telefonische Hilferuf ein, dass sich ein Patient aggressiv verhält. Der zuvor eingelieferte 32-Jährige hatte offenbar keine Lust mehr, das Ergebnis seiner ärztlichen Untersuchung abzuwarten und wollte das Krankenhaus verlassen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, beleidigte er das Krankenhauspersonal und die Polizei im schmutzigsten Jargon. Das brachte dem Mann eine gesonderte Strafanzeige ein. Gegen die Empfehlung des Arztes verließ der Mann das Krankenhaus.