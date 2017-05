Im Zuge des zweiten Bauabschnitts in der Wollweberstraße laufen derzeit die Arbeiten am Hauptkanal. Foto: Fabian Laaß

Trotz des anhaltenden Regenwetters liegen die Arbeiten an der Wollweber- und der Großen Pagenbergstraße in Salzwedel voll im Zeitplan.

Salzwedel l Der Dauerregen hält die Bauarbeiter auf der Großen Pagenberg- sowie der Wollweberstraße nicht von ihren Aufgaben ab. An beiden Baustellen wird fleißig gewerkelt, Bagger und Radlader stehen kaum still. „Nach Auskunft des Bauamtes liegen die Arbeiten an beiden Baustellen voll im Zeitplan. Generell ist die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Firmen, Auftraggebern und Anwohnern als sehr positiv hervorzuheben“, erklärte Andreas Köhler, in der Stadtverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständiger Mitarbeiter, auf Nachfrage der Volksstimme.

Große Pagenbergstraße

Im ersten Teilabschnitt – rund 305 Meter von der Karl-Marx-Straße bis zur Kleinen Pagenbergstraße – sind die unterirdischen Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Die Straßenbauarbeiten laufen. Derzeit werden Borde gesetzt. „Zum Ende der kommenden Woche ist das Aufbringen der bituminösen Tragschicht geplant“, berichtete Andreas Köhler. Parallel dazu würden die Kanalbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt laufen. Auf den rund 115 Metern von der Kleinen Pagenbergstraße bis zum Nordbockhorn sind die Versorgungsträger am Werk. Für die grundhafte Sanierung der Pagenbergstraße gibt es einen städtischen Baukostenanteil von 1,24 Millionen Euro.

Wollweberstraße

Von der Neuperver- zur Mittelstraße (1. Bauabschnitt) laufen seit rund drei Wochen die Pflasterarbeiten. Auf einer Seite ist dort der Gehweg bereits fertiggestellt. „Von der Mittelstraße bis zur Katharinenkirche sind die Arbeiten am Hauptkanal im Gang“, informierte Andreas Köhler.

Bilder Auf einer Seite ist der Gehweg zwischen Neuperver- und Mittelstraße bereits fast fertig. Foto: Fabian Laaß



Der Baukostenanteil der Stadt beläuft sich auf 1,3 Millionen Euro. Teilfreigaben sind nach Auskunft von Andreas Köhler für beide Straßen nicht geplant.