Fünf Feuerwehren sind am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall bei Lüge gerufen worden.

Lüge (hrl/me) l Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen bei Lüge ereignet. Ein Autofahrerin kam in der scharfen Kurve kurz vor dem Ort mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte laut Angaben der Polizei mit einem Baum. Die Frau wurde in dem Auto eingeklemmt.

Die freiwilligen Feuerwehren von Arendsee, Fleetmark, Kleinau, Dessau und Lohne wurden gegen 8.56 Uhr alarmiert und rückten zum Unfallort aus. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte schnitten das Auto auf und retteten die verletzte Fahrerin. Als die Arendseer Kameraden gegen 9.30 Uhr am Unfallort eintrafen, war sie bereits befreit und wurde vom Rettungsdienst notärztlich versorgt. Die Kleinauer Kameraden konnten ihren Einsatz abbrechen und zurückfahren.