Am Sonnabend wurde ein 68-jähriger Salzwedeler tot aus der Jeetze geborgen. Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Eine Passantin entdeckte am Sonnabend eine leblose Person in der Jeetze in Salzwedel. Die Polizei vermutet einen Unglücksfall.

Salzwedel l Eine Frau entdeckte am Sonnabend kurz vor 17 Uhr am Salzwedeler Chüdenwall eine leblose Person, die in der Jeetze trieb. Die Polizei wurde verständigt, Rettungssanitäter und die Salzwedeler Feuerwehr alarmiert. Fünf Aktive der Salzwedeler Wehr bargen den Mann aus dem Fluss. Vor Ort konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen. Nach der Identifizierung durch die Kriminalpolizei handelt es sich um einen 68-jährigen Salzwedeler. Die genaue Todesursache ist derzeit offen, informierte die Polizei auf Volksstimme-Anfrage. Jedoch wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen und von einem Unglücksfall ausgegangen.

Von

Schlagwörter zum Thema: Polizei | Feuerwehr | Salzwedel | Jeetze |