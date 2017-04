Mit dem Rettungshubschrauber musste eine Gardelegerin nach einem schweren Unfall in eine Klinik in Uelzen gebracht werden.

Brome l Eine 43-jährige aus Gardelegen ist am Dienstmorgen mit ihrem VW Golf in der Nähe von Brome (Niedersachsen) verunglückt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort steuerte sie offensichtlich zu stark gegen, so dass der Golf ins Schleudern geriet, quer über die Fahrbahn driftete und links neben der Straße frontal gegen einen Baum prallte.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die 43-jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde zunächst von einem Notarzt und dem Team eines Rettungswagens medizinisch versorgt. 23 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Brome und Parsau befreiten die Frau schließlich aus dem total zerstörten Fahrzeugwrack.

Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 19 aus Uelzen in eine Klinik geflogen. Die Kreisstraße musste für gut zwei Stunden voll gesperrt werden.