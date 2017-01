Der Volksstimme-Talk geht in die zweite Runde. Am 16. Februar sind Kathrin Pfannenschmidt und Karl-Heinz Reck die Gäste.

Salzwedel l Nach dem Auftakt mit Stefan Korneck, Unternehmer aus Pretzier, und Sebastian Heutig, Leiter des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel, stellen sich am Donnerstag, 16. Februar, von 19.30 Uhr an Katrin Pfannenschmidt, Vorsitzende des SV Eintracht 09 Salzwedel, und Karl-Heinz Reck, ehe- maliger Kultusminister in Sachsen-Anhalt, den Fragen von Volksstimme-Redakteur Arno Zähringer in Lutzes Butze (Burgstraße).

Mit dem Talk möchte die Redaktion mit Menschen aus Salzwedel ins Gespräch kommen, sie der Öffentlichkeit auf unterhaltsame Art vorstellen. Dabei handelt es sich um Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Vor allem der Mensch soll an dem Abend im Vordergrund stehen. Den Gesprächsteilnehmern soll auch die eine oder andere Anekdote entlockt werden. Schließlich ist es das Ziel, den Gästen in Lutzes Butze an der Salzwedeler Burgstraße einen unterhaltsamen Abend zu bieten, bei dem nicht nur geschmunzelt, sondern wenn möglich auch gelacht werden kann.

Deshalb steht die Talkrunde der Volksstimme auf der kleinen Bühne auch nicht unter einem programmatischen Thema. Vielmehr geht es um eine lockere Plauderei mit den Gästen. Nur auf das Streiten – darin sind sich alle Beteiligten einig – wollen die Akteure verzichten.

Bilder Arno Zähringer



Karl-Heinz Reck



Katrin Pfannenschmidt ist seit Mai 2015 Vorsitzende des SV Eintracht 09 Salzwedel. Sie ist in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Vereins die erste Frau, die dieses Amt bekleidet und die Geschicke der Sportler leitet. Welche Ansprüche sie an sich und den Verein in diesem Zusammenhang stellt, dürfte sicherlich ein Thema der Talkshow sein.

Karl-Heinz Reck war von 1990 bis zur Landtagswahl 2006 Mitglied im Landtag Sachsen-Anhalt. Von 1994 bis 1998 fungierte er als Kultusminister im Kabinett von Reinhard Höppner. Der gelernte Landmaschinen-Traktoren-Schlosser studierte später an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Der Eintritt zu der Veranstaltung, die um 19.30 Uhr beginnt und bis etwa 21 Uhr dauern soll, ist frei.