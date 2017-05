Die Piraten entern das Schiff ... Oder die Freie Waldschule Elbenau. Dort ist am Sonnabendnachmittag Schulfest gewesen.

Elbenau l Mit seinen zweieinhalb Jahren weiß Leo schon ganz genau, was ein Pirat trägt. Gekonnt klappt er die Augenklappe herunter und muss schmunzeln, als er sich beobachtet fühlt. Passend zum Motto des Schulfestes der Freien Waldschule Elbenau gekleidet, widmet er sich den selbstgebauten Schiffchen, die in einer Zinkwanne schwimmen. „Sein großer Bruder Ben, er ist neun, geht hier zur Schule“, erzählt Papa Sebastian Quatz. Die Familie hat erst in Schönebeck gewohnt, jetzt in Hohenwarthe. „Ich arbeite in Schönebeck, da nehme ich ihn immer mit. Es wäre ein Schock für Ben, wenn wir ihn hier rausnehmen würden.“ Das kann Sebastian Quatz gut verstehen. In der Freien Waldschule sei es familiär, jeder kennt jeden - eben einfach schön.

Klein und familiär

Schulleiter Frank Faust weiß, dass die Schule punktet, weil sie klein ist, familiär anmutet. Das merke er auch immer wieder bei der Vorbeitung des großen Festes. Die Eltern seien mit im Boot, mit Ideen und Engagement. „Fast alle Stationen sind von Eltern besetzt“, freut sich Faust über so viel Einsatz. Darunter seien sogar Eltern, die schon gar keine Kinder mehr an der Schule haben. Wie Holger und Ulrike Schlegel aus Grünewalde - am Sonnabend am Grill und an der Station Schatzsuche. Ihr Sohn Felix hat vergangenes Jahr die Waldschule verlassen. „Sein großer Bruder Philipp war leider nicht hier, da gab es die Schule noch nicht“, bedauert Ulrike Schlegel.

Wenn er über seine Schule erzählt, strahlt Frank Faust Zufriedenheit aus. Kinder, die die Einrichtung gern besuchen. Und Eltern, die ihre Kinder gern - teils auch von weiter her - nach Elbenau bringen und sich selbst auch aktiv einbringen. 73 Kinder besuchen derzeit die Waldschule - eigentlich ein Kind zu viel, denn pro Klasse sollten es maximal 18 Schüler sein. „Wir haben Anmeldungen bis 2023“, sagt Frank Faust und muss schmunzeln: „Teilweise sind die Kinder noch nicht mal ein Jahr alt und schon bei uns angemeldet.“ Für das Schuljahr 2018/2019 gibt es 42 Anmeldungen. „Es ist das erste Mal, dass ich mehr Ablehnungen als Annahmen schreiben musste“, sagt er und gibt zu: „Nicht schön.“ Und wenn sich die Waldschule vergrößert? Der Schulleiter winkt ab. Das käme nicht in Frage. Auch die Oskar-Kämmer-Schule, zu der die Freie Waldschule Elbenau gehört, sei einzügig. Die Philosophie sei, pro Jahrgang nur eine Klasse zu haben.

Bilder Andrea Apelt am Stand Piraten-Dosenwerfen, Ben Schröter darf sich eine Belohnung aus der Schatzkiste nehmen. Foto: Heike Liensdorf



Als sie vom 1:0 für den FCM hört, holt Judith Finke ihren Schal. Mit dem Sekt will sie nach dem Schulfest auf die Saison anstoßen. Foto: Heike Liensdorf



Die musikalische Unterhaltung passt zum Motto des Schulfestes. Der Shanty Chor aus Schönebeck singt Seemannslieder. Foto: Heike Liensdorf



Lisa Lorenz (links) und Mia-Sophie Aderholz auf Goldsuche. Foto: Heike Liensdorf



FCM-Fan

Übrigens: Neben Piraterei ist auch eine andere Dekoration erlaubt. Aus einem Klassenzimmer hängt die Fahne des Fußball-Clubs Magdeburg. Und als Lehrerin Judith Franke vom 1:0 ihres Clubs hört, ist klar: „Ich muss meinen Schal holen.“ Beim 2:0 stellt sie dann auch die kleine, mit einem FCM-Aufkleber verzierte Sektflasche parat. Zum Anstoßen auf die baldige Relegation ist es dann nicht gekommen - das Mitbewerber-Spiel in Münster endet zum Nachteil für die Magdeburger. Doch Judith Finke bleibt ihrem Verein treu: „Es war eine tolle Saison, wir feiern nachher so oder so.“